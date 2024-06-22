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ВС России ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска, сообщило подполье - РИА Новости, 22.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 22.06.2024 (обновлено: 15:00 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/spetsoperatsiya-1954666992.html
ВС России ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска, сообщило подполье
ВС России ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска, сообщило подполье - РИА Новости, 22.06.2024
ВС России ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска, сообщило подполье
Российская армия утром ударила по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T08:47
2024-06-22T15:00
специальная военная операция на украине
ивано-франковск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российская армия утром ударила по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Утром в 4:30 22 июня рядом с Ивано-Франковском прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений", — рассказал собеседник агентства.Как уточнили информаторы, после удара в городе переполнены больницы ранеными военными ВСУ. Медики работают в усиленном режиме. При этом в отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).Лебедев перед этим сообщал об ударах по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов, а также повреждении энергетической инфраструктуры во Львовской, Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской областях.В ночь на субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области, в Винницкой области, Павлограде Днепропетровской области и городе Стрый Львовской области. Глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
https://ria.ru/20240622/plennye-1954636237.html
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ивано-франковск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев, Украина, Служба безопасности Украины
ВС России ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска, сообщило подполье

ВС России в субботу утром ударили по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на месте удара на Украине
Пожарные на месте удара на Украине - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на месте удара на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российская армия утром ударила по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Утром в 4:30 22 июня рядом с Ивано-Франковском прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений", — рассказал собеседник агентства.
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Как уточнили информаторы, после удара в городе переполнены больницы ранеными военными ВСУ. Медики работают в усиленном режиме.
При этом в отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
Лебедев перед этим сообщал об ударах по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов, а также повреждении энергетической инфраструктуры во Львовской, Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской областях.
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В ночь на субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области, в Винницкой области, Павлограде Днепропетровской области и городе Стрый Львовской области. Глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеИвано-ФранковскВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьСергей ЛебедевУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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