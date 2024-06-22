ВС России ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска, сообщило подполье
ВС России в субботу утром ударили по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на месте удара на Украине
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на месте удара на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российская армия утром ударила по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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"Утром в 4:30 22 июня рядом с Ивано-Франковском прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений", — рассказал собеседник агентства.
Как уточнили информаторы, после удара в городе переполнены больницы ранеными военными ВСУ. Медики работают в усиленном режиме.
При этом в отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
Лебедев перед этим сообщал об ударах по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов, а также повреждении энергетической инфраструктуры во Львовской, Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской областях.
В ночь на субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области, в Винницкой области, Павлограде Днепропетровской области и городе Стрый Львовской области. Глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.