https://ria.ru/20240622/spetsoperatsiya-1954666992.html

ВС России ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска, сообщило подполье

ВС России ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска, сообщило подполье - РИА Новости, 22.06.2024

ВС России ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска, сообщило подполье

Российская армия утром ударила по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T08:47

2024-06-22T08:47

2024-06-22T15:00

специальная военная операция на украине

ивано-франковск

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

сергей лебедев

украина

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:453:1011:1022_1920x0_80_0_0_6b7a16646d336ed25d9eead7bedde13b.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российская армия утром ударила по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Утром в 4:30 22 июня рядом с Ивано-Франковском прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений", — рассказал собеседник агентства.Как уточнили информаторы, после удара в городе переполнены больницы ранеными военными ВСУ. Медики работают в усиленном режиме. При этом в отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).Лебедев перед этим сообщал об ударах по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов, а также повреждении энергетической инфраструктуры во Львовской, Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской областях.В ночь на субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области, в Винницкой области, Павлограде Днепропетровской области и городе Стрый Львовской области. Глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

https://ria.ru/20240622/plennye-1954636237.html

https://ria.ru/20240622/podpole-1954663716.html

ивано-франковск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ивано-франковск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, украина, служба безопасности украины