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Собянин направил послание ветеранам в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024
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10:57 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/sobyanin-1954685454.html
Собянин направил послание ветеранам в День памяти и скорби
Собянин направил послание ветеранам в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024
Собянин направил послание ветеранам в День памяти и скорби
Мэр Москвы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны и жителям столицы в День памяти и скорби, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:57
2024-06-22T10:57
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны и жителям столицы в День памяти и скорби, сообщается на сайте мэра и правительства города. "В этот день 83 года назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Великая Отечественная война стала священной борьбой за свободу и независимость Родины. На фронте и в тылу люди проявили массовый героизм, стойкость и самоотверженность. Не щадя себя, сражались с захватчиками, приближали Великую Победу. Война унесла десятки миллионов жизней. Боль невосполнимой утраты вошла в каждую семью", - говорится в послании. Собянин отметил, что нынешнее поколение бережно хранит память о защитниках Отчизны и передает это наследие следующим поколениям. "Вечная слава и вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны!". День памяти и скорби в России отмечается 22 июня. В стране проводят памятные мероприятия, возлагают венки и цветы к памятникам Великой Отечественной войны", - добавил Собянин. Мэр столицы также сообщил, что все желающие смогут присоединиться к мероприятиям, посвященным 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, акциям "Линия памяти", "Вахта памяти. Вечный огонь" и "Свеча памяти". Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом. 24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год).
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общество, справки, россия, москва, германия, сергей собянин, владимир путин
Общество, Справки, Россия, Москва, Германия, Сергей Собянин, Владимир Путин
Собянин направил послание ветеранам в День памяти и скорби

Собянин направил письмо ветеранам войны и жителям Москвы в День памяти и скорби

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны и жителям столицы в День памяти и скорби, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"В этот день 83 года назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Великая Отечественная война стала священной борьбой за свободу и независимость Родины. На фронте и в тылу люди проявили массовый героизм, стойкость и самоотверженность. Не щадя себя, сражались с захватчиками, приближали Великую Победу. Война унесла десятки миллионов жизней. Боль невосполнимой утраты вошла в каждую семью", - говорится в послании.
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Собянин отметил, что нынешнее поколение бережно хранит память о защитниках Отчизны и передает это наследие следующим поколениям.
«
"Вечная слава и вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны!". День памяти и скорби в России отмечается 22 июня. В стране проводят памятные мероприятия, возлагают венки и цветы к памятникам Великой Отечественной войны", - добавил Собянин.
Мэр столицы также сообщил, что все желающие смогут присоединиться к мероприятиям, посвященным 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, акциям "Линия памяти", "Вахта памяти. Вечный огонь" и "Свеча памяти".
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом. 24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год).
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