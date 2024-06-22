https://ria.ru/20240622/sobyanin-1954685454.html

Собянин направил послание ветеранам в День памяти и скорби

Собянин направил послание ветеранам в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024

Собянин направил послание ветеранам в День памяти и скорби

Мэр Москвы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны и жителям столицы в День памяти и скорби, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T10:57

2024-06-22T10:57

2024-06-22T10:57

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны и жителям столицы в День памяти и скорби, сообщается на сайте мэра и правительства города. "В этот день 83 года назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Великая Отечественная война стала священной борьбой за свободу и независимость Родины. На фронте и в тылу люди проявили массовый героизм, стойкость и самоотверженность. Не щадя себя, сражались с захватчиками, приближали Великую Победу. Война унесла десятки миллионов жизней. Боль невосполнимой утраты вошла в каждую семью", - говорится в послании. Собянин отметил, что нынешнее поколение бережно хранит память о защитниках Отчизны и передает это наследие следующим поколениям. "Вечная слава и вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны!". День памяти и скорби в России отмечается 22 июня. В стране проводят памятные мероприятия, возлагают венки и цветы к памятникам Великой Отечественной войны", - добавил Собянин. Мэр столицы также сообщил, что все желающие смогут присоединиться к мероприятиям, посвященным 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, акциям "Линия памяти", "Вахта памяти. Вечный огонь" и "Свеча памяти". Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом. 24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год).

https://ria.ru/20240622/volodin-1954683905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, справки, россия, москва, германия, сергей собянин, владимир путин