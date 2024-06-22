СМИ узнали о военной помощи США "Азову"* еще до снятия запрета на поддержку
Intercept: США поддерживали "Азов", когда действовал запрет на оказание помощи
© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Украинский нацбат "Азов"* получал помощь от США еще в 2023 году, несмотря на запрет со стороны Вашингтона, пишет издание Intercept.
«
"Фотография, опубликованная самим подразделением, указывает, что США предоставляли помощь еще в декабре прошлого года", — говорится в публикации.
Бойцы националистического батальона "Азов" (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской) и люди в военной одежде США, держащие американский флаг
Бойцы националистического батальона "Азов" (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской) и люди в военной одежде США, держащие американский флаг
Речь идет о публикациях в соцсетях, на одной из которых командир "Азова"* демонстрирует сертификат от декабря 2023 года о прохождении военной подготовки под эгидой командования спецназа США в Европе. Рядом с ним стоит некий человек в американской форме, чье лицо скрыто. Вторая фотография показывает группу людей в военной одежде, держащих флаг США, а в непосредственной близости находятся люди с флагом с символикой нацбата.
Указанные снимки, как отмечается, ставят под вопрос реальное применение действовавшего запрета. Решение Госдепа также подвергли сомнению собеседники из числа бывших представителей органов власти в США.
«
"Один американский экс-чиновник заявил, что из-за запутанной истории реорганизаций и официального статуса этого подразделения Госдепартаменту следовало лучше объяснять свои решения", — говорится в статье.
Запад объявил террористическую войну России
13 июня, 08:00
На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила со ссылкой на Госдеп, что США сняли запрет на поставки оружия "Азову"*. По данным СМИ, это формирование "прошло проверку на соответствие критериям закона Лихи", который запрещает оказывать военную помощь зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. В Госдепе заявили, что не нашли этому "никаких свидетельств". Его представитель отказался пояснить, когда сняли запрет и получили ли боевики "Азова"* американское оружие.
В США действовал запрет на предоставление помощи нацбатальону в силу его нацистской идеологии, но уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* включили в Вооруженные силы и Национальную гвардию Украины, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования.
Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология нацбата включает "экстремальный биологический расизм", планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. По их словам, представители "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также причастны к многочисленным военным преступлениям.
* Запрещенная в России террористическая организация.
В США ужаснулись из-за признания боевика "Азова"*
20 июня, 01:29