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СМИ узнали о военной помощи США "Азову"* еще до снятия запрета на поддержку - РИА Новости, 22.06.2024
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19:03 22.06.2024 (обновлено: 21:55 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/smi-1954768132.html
СМИ узнали о военной помощи США "Азову"* еще до снятия запрета на поддержку
СМИ узнали о военной помощи США "Азову"* еще до снятия запрета на поддержку - РИА Новости, 22.06.2024
СМИ узнали о военной помощи США "Азову"* еще до снятия запрета на поддержку
Украинский нацбат "Азов"* получал помощь от США еще в 2023 году, несмотря на запрет со стороны Вашингтона, пишет издание Intercept. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T19:03
2024-06-22T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
сергей кислица
оон
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Украинский нацбат "Азов"* получал помощь от США еще в 2023 году, несмотря на запрет со стороны Вашингтона, пишет издание Intercept. &quot;Фотография, опубликованная самим подразделением, указывает, что США предоставляли помощь еще в декабре прошлого года&quot;, — говорится в публикации.Речь идет о публикациях в соцсетях, на одной из которых командир "Азова"* демонстрирует сертификат от декабря 2023 года о прохождении военной подготовки под эгидой командования спецназа США в Европе. Рядом с ним стоит некий человек в американской форме, чье лицо скрыто. Вторая фотография показывает группу людей в военной одежде, держащих флаг США, а в непосредственной близости находятся люди с флагом с символикой нацбата.Указанные снимки, как отмечается, ставят под вопрос реальное применение действовавшего запрета. Решение Госдепа также подвергли сомнению собеседники из числа бывших представителей органов власти в США. &quot;Один американский экс-чиновник заявил, что из-за запутанной истории реорганизаций и официального статуса этого подразделения Госдепартаменту следовало лучше объяснять свои решения&quot;, — говорится в статье.На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила со ссылкой на Госдеп, что США сняли запрет на поставки оружия "Азову"*. По данным СМИ, это формирование "прошло проверку на соответствие критериям закона Лихи", который запрещает оказывать военную помощь зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. В Госдепе заявили, что не нашли этому "никаких свидетельств". Его представитель отказался пояснить, когда сняли запрет и получили ли боевики "Азова"* американское оружие.В США действовал запрет на предоставление помощи нацбатальону в силу его нацистской идеологии, но уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* включили в Вооруженные силы и Национальную гвардию Украины, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования.Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология нацбата включает "экстремальный биологический расизм", планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. По их словам, представители "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также причастны к многочисленным военным преступлениям.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html
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в мире, сша, украина, россия, сергей кислица, оон, государственный департамент сша, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Сергей Кислица, ООН, Государственный департамент США, Вашингтон (штат)
СМИ узнали о военной помощи США "Азову"* еще до снятия запрета на поддержку

Intercept: США поддерживали "Азов", когда действовал запрет на оказание помощи

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Украинский нацбат "Азов"* получал помощь от США еще в 2023 году, несмотря на запрет со стороны Вашингтона, пишет издание Intercept.
«

"Фотография, опубликованная самим подразделением, указывает, что США предоставляли помощь еще в декабре прошлого года", — говорится в публикации.

Бойцы националистического батальона "Азов" (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской) и люди в военной одежде США, держащие американский флаг
Бойцы националистического батальона Азов (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской) и люди в военной одежде США, держащие американский флаг
Бойцы националистического батальона "Азов" (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской) и люди в военной одежде США, держащие американский флаг
Речь идет о публикациях в соцсетях, на одной из которых командир "Азова"* демонстрирует сертификат от декабря 2023 года о прохождении военной подготовки под эгидой командования спецназа США в Европе. Рядом с ним стоит некий человек в американской форме, чье лицо скрыто. Вторая фотография показывает группу людей в военной одежде, держащих флаг США, а в непосредственной близости находятся люди с флагом с символикой нацбата.
Указанные снимки, как отмечается, ставят под вопрос реальное применение действовавшего запрета. Решение Госдепа также подвергли сомнению собеседники из числа бывших представителей органов власти в США.
«

"Один американский экс-чиновник заявил, что из-за запутанной истории реорганизаций и официального статуса этого подразделения Госдепартаменту следовало лучше объяснять свои решения", — говорится в статье.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Запад объявил террористическую войну России
13 июня, 08:00
На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила со ссылкой на Госдеп, что США сняли запрет на поставки оружия "Азову"*. По данным СМИ, это формирование "прошло проверку на соответствие критериям закона Лихи", который запрещает оказывать военную помощь зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. В Госдепе заявили, что не нашли этому "никаких свидетельств". Его представитель отказался пояснить, когда сняли запрет и получили ли боевики "Азова"* американское оружие.
В США действовал запрет на предоставление помощи нацбатальону в силу его нацистской идеологии, но уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* включили в Вооруженные силы и Национальную гвардию Украины, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования.
Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология нацбата включает "экстремальный биологический расизм", планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. По их словам, представители "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также причастны к многочисленным военным преступлениям.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В США ужаснулись из-за признания боевика "Азова"*
20 июня, 01:29
 
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