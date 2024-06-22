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Американцы стали покупать меньше продуктов на фоне инфляции, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2024
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15:08 22.06.2024
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Американцы стали покупать меньше продуктов на фоне инфляции, пишут СМИ
Американцы стали покупать меньше продуктов на фоне инфляции, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2024
Американцы стали покупать меньше продуктов на фоне инфляции, пишут СМИ
Американцы стали покупать меньше продуктов в супермаркетах на фоне роста инфляции, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:08
2024-06-22T15:08
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джо байден
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американцы стали покупать меньше продуктов в супермаркетах на фоне роста инфляции, сообщает газета Financial Times. "Рост продовольственной инфляции привел к неожиданной реальности: американцы стали покупать меньше еды в магазинах. За последние несколько лет покупатели положили в свои продуктовые тележки на миллиарды меньше товаров, чем до пандемии", - передает издание. Отмечается, что теперь американцы предпочитают онлайн-шоппинг и оптовые закупки, и в целом стали меньше потреблять. По мнению издания, данная тенденция связана с ростом цен на продукты, жилье и страхование. В результате ритейлеры и продавцы вынуждены делать скидки. Ранее сообщалось, что почти 60% американцев не одобряют экономическую политику президента США Джо Байдена. По словам экс-президента США Дональда Трампа, уровень инфляции при Джо Байдене убивает Америку. Федеральная резервная система, выполняющая функции центробанка в США, в период с марта 2022 по июль 2023 года 11 раз была вынуждена менять процентные ставки, чтобы сдержать темпы роста инфляции после пандемии коронавируса. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в $34,4 триллиона с $28 трлн в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
https://ria.ru/20240130/bayden-1924265771.html
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сша, америка, джо байден, дональд трамп
США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп
Американцы стали покупать меньше продуктов на фоне инфляции, пишут СМИ

FT: американцы стали покупать меньше продуктов из-за роста инфляции

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛюди возле Монумента Вашингтона в США
Люди возле Монумента Вашингтона в США - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Люди возле Монумента Вашингтона в США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американцы стали покупать меньше продуктов в супермаркетах на фоне роста инфляции, сообщает газета Financial Times.
«
"Рост продовольственной инфляции привел к неожиданной реальности: американцы стали покупать меньше еды в магазинах. За последние несколько лет покупатели положили в свои продуктовые тележки на миллиарды меньше товаров, чем до пандемии", - передает издание.
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Отмечается, что теперь американцы предпочитают онлайн-шоппинг и оптовые закупки, и в целом стали меньше потреблять. По мнению издания, данная тенденция связана с ростом цен на продукты, жилье и страхование. В результате ритейлеры и продавцы вынуждены делать скидки.
Ранее сообщалось, что почти 60% американцев не одобряют экономическую политику президента США Джо Байдена.
По словам экс-президента США Дональда Трампа, уровень инфляции при Джо Байдене убивает Америку.
Федеральная резервная система, выполняющая функции центробанка в США, в период с марта 2022 по июль 2023 года 11 раз была вынуждена менять процентные ставки, чтобы сдержать темпы роста инфляции после пандемии коронавируса.
За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в $34,4 триллиона с $28 трлн в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
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