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Памфилова отреагировала на санкции Японии в отношении членов ЦИК - РИА Новости, 22.06.2024
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01:08 22.06.2024 (обновлено: 06:03 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/sanktsii-1954649850.html
Памфилова отреагировала на санкции Японии в отношении членов ЦИК
Памфилова отреагировала на санкции Японии в отношении членов ЦИК - РИА Новости, 22.06.2024
Памфилова отреагировала на санкции Японии в отношении членов ЦИК
Санкции Японии, подразумевающие заморозку активов сотрудников и членов ЦИК РФ, — бессмысленный, но обязательный ритуал, проведенный Токио под диктатом... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T01:08
2024-06-22T06:03
япония
россия
токио
элла памфилова
наталья бударина
эльмира хаймурзина
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Санкции Японии, подразумевающие заморозку активов сотрудников и членов ЦИК РФ, — бессмысленный, но обязательный ритуал, проведенный Токио под диктатом Вашингтона, сказала РИА Новости председатель Центризбиркома Элла Памфилова.&quot;Расцениваю это (введение санкций — Прим. Ред.) как некий бессмысленный, но уже обязательный ритуал со стороны всех холопов американского диктата. А бессмысленный — поскольку нельзя заморозить то, чего просто не существует: какие счета?&quot; — прокомментировала Памфилова введенные Японией санкции в отношении членов ЦИК.В пятницу Япония ввела новые санкции против 11 российских граждан, в том числе сотрудников и членов ЦИК России. Санкции предусматривают заморозку активов (в случае обнаружения таковых) секретаря ЦИК Наталии Будариной, а также членов ЦИК Эльмиры Хаймурзиной, Александра Курдюмова, Антона Лопатина, Константина Мазуревского, Евгения Шевченко.Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).
https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954565374.html
https://ria.ru/20240225/yaponiya-1929338398.html
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япония, россия, токио, элла памфилова, наталья бударина, эльмира хаймурзина
Япония, Россия, Токио, Элла Памфилова, Наталья Бударина, Эльмира Хаймурзина
Памфилова отреагировала на санкции Японии в отношении членов ЦИК

Памфилова назвала санкции Японии в отношении членов ЦИК бессмысленным ритуалом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Санкции Японии, подразумевающие заморозку активов сотрудников и членов ЦИК РФ, — бессмысленный, но обязательный ритуал, проведенный Токио под диктатом Вашингтона, сказала РИА Новости председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«

"Расцениваю это (введение санкций — Прим. Ред.) как некий бессмысленный, но уже обязательный ритуал со стороны всех холопов американского диктата. А бессмысленный — поскольку нельзя заморозить то, чего просто не существует: какие счета?" — прокомментировала Памфилова введенные Японией санкции в отношении членов ЦИК.

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Вчера, 16:42
В пятницу Япония ввела новые санкции против 11 российских граждан, в том числе сотрудников и членов ЦИК России. Санкции предусматривают заморозку активов (в случае обнаружения таковых) секретаря ЦИК Наталии Будариной, а также членов ЦИК Эльмиры Хаймурзиной, Александра Курдюмова, Антона Лопатина, Константина Мазуревского, Евгения Шевченко.
Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).
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Япония введет новые санкции против России, пишут СМИ
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ЯпонияРоссияТокиоЭлла ПамфиловаНаталья БударинаЭльмира Хаймурзина
 
 
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