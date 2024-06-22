https://ria.ru/20240622/sanktsii-1954649850.html

Памфилова отреагировала на санкции Японии в отношении членов ЦИК

Памфилова отреагировала на санкции Японии в отношении членов ЦИК - РИА Новости, 22.06.2024

Памфилова отреагировала на санкции Японии в отношении членов ЦИК

Санкции Японии, подразумевающие заморозку активов сотрудников и членов ЦИК РФ, — бессмысленный, но обязательный ритуал, проведенный Токио под диктатом... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T01:08

2024-06-22T01:08

2024-06-22T06:03

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токио

элла памфилова

наталья бударина

эльмира хаймурзина

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Санкции Японии, подразумевающие заморозку активов сотрудников и членов ЦИК РФ, — бессмысленный, но обязательный ритуал, проведенный Токио под диктатом Вашингтона, сказала РИА Новости председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Расцениваю это (введение санкций — Прим. Ред.) как некий бессмысленный, но уже обязательный ритуал со стороны всех холопов американского диктата. А бессмысленный — поскольку нельзя заморозить то, чего просто не существует: какие счета?" — прокомментировала Памфилова введенные Японией санкции в отношении членов ЦИК.В пятницу Япония ввела новые санкции против 11 российских граждан, в том числе сотрудников и членов ЦИК России. Санкции предусматривают заморозку активов (в случае обнаружения таковых) секретаря ЦИК Наталии Будариной, а также членов ЦИК Эльмиры Хаймурзиной, Александра Курдюмова, Антона Лопатина, Константина Мазуревского, Евгения Шевченко.Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).

https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954565374.html

https://ria.ru/20240225/yaponiya-1929338398.html

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япония, россия, токио, элла памфилова, наталья бударина, эльмира хаймурзина