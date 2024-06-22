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Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Анталью вскоре после взлета - РИА Новости, 22.06.2024
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14:23 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/samolet-1954720326.html
Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Анталью вскоре после взлета
Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Анталью вскоре после взлета - РИА Новости, 22.06.2024
Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Анталью вскоре после взлета
Самолёт рейса Анталья-Сочи по неизвестной причине вернулся обратно вскоре после взлёта, сообщила новостная платформа гражданской авиации Турции HavaSosyalMedya... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:23
2024-06-22T14:23
турция
анталья (провинция)
сочи
azur air
boeing 757
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АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Самолёт рейса Анталья-Сочи по неизвестной причине вернулся обратно вскоре после взлёта, сообщила новостная платформа гражданской авиации Турции HavaSosyalMedya в соцсети Х. "Самолёт Boeing 757 авиакомпании Azur Air, зарегистрированный как RA-73075, выполнявший рейс #ZF1068 Анталья - Сочи, вернулся в Анталию по неизвестной пока причине вскоре после взлёта", - сообщило издание.
https://ria.ru/20240128/samolet-1923915807.html
турция
анталья (провинция)
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турция, анталья (провинция), сочи, azur air, boeing 757
Турция, Анталья (провинция), Сочи, Azur Air, Boeing 757
Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Анталью вскоре после взлета

HavaSosyalMedya: летевший в Сочи борт по неизвестной причине вернулся в Анталью

CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUBСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
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АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Самолёт рейса Анталья-Сочи по неизвестной причине вернулся обратно вскоре после взлёта, сообщила новостная платформа гражданской авиации Турции HavaSosyalMedya в соцсети Х.
"Самолёт Boeing 757 авиакомпании Azur Air, зарегистрированный как RA-73075, выполнявший рейс #ZF1068 Анталья - Сочи, вернулся в Анталию по неизвестной пока причине вскоре после взлёта", - сообщило издание.
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ТурцияАнталья (провинция)СочиAzur AirBoeing 757
 
 
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