https://ria.ru/20240622/samolet-1954720326.html

Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Анталью вскоре после взлета

Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Анталью вскоре после взлета - РИА Новости, 22.06.2024

Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Анталью вскоре после взлета

Самолёт рейса Анталья-Сочи по неизвестной причине вернулся обратно вскоре после взлёта, сообщила новостная платформа гражданской авиации Турции HavaSosyalMedya... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:23

2024-06-22T14:23

2024-06-22T14:23

турция

анталья (провинция)

сочи

azur air

boeing 757

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АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Самолёт рейса Анталья-Сочи по неизвестной причине вернулся обратно вскоре после взлёта, сообщила новостная платформа гражданской авиации Турции HavaSosyalMedya в соцсети Х. "Самолёт Boeing 757 авиакомпании Azur Air, зарегистрированный как RA-73075, выполнявший рейс #ZF1068 Анталья - Сочи, вернулся в Анталию по неизвестной пока причине вскоре после взлёта", - сообщило издание.

https://ria.ru/20240128/samolet-1923915807.html

турция

анталья (провинция)

сочи

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

турция, анталья (провинция), сочи, azur air, boeing 757