https://ria.ru/20240622/samolet-1954720326.html
Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Анталью вскоре после взлета
Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Анталью вскоре после взлета - РИА Новости, 22.06.2024
Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Анталью вскоре после взлета
Самолёт рейса Анталья-Сочи по неизвестной причине вернулся обратно вскоре после взлёта, сообщила новостная платформа гражданской авиации Турции HavaSosyalMedya... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:23
2024-06-22T14:23
2024-06-22T14:23
турция
анталья (провинция)
сочи
azur air
boeing 757
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АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Самолёт рейса Анталья-Сочи по неизвестной причине вернулся обратно вскоре после взлёта, сообщила новостная платформа гражданской авиации Турции HavaSosyalMedya в соцсети Х. "Самолёт Boeing 757 авиакомпании Azur Air, зарегистрированный как RA-73075, выполнявший рейс #ZF1068 Анталья - Сочи, вернулся в Анталию по неизвестной пока причине вскоре после взлёта", - сообщило издание.
https://ria.ru/20240128/samolet-1923915807.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, анталья (провинция), сочи, azur air, boeing 757
Турция, Анталья (провинция), Сочи, Azur Air, Boeing 757
Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Анталью вскоре после взлета
HavaSosyalMedya: летевший в Сочи борт по неизвестной причине вернулся в Анталью