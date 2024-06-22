https://ria.ru/20240622/rzhd-1954653437.html

РЖД рассказали о новшествах в перевозке животных после случая с Твиксом

РЖД рассказали о новшествах в перевозке животных после случая с Твиксом - РИА Новости, 22.06.2024

РЖД рассказали о новшествах в перевозке животных после случая с Твиксом

РЖД после случая с котом Твиксом вносят ряд новшеств в систему перевозок животных, например, сделают персональный билет для каждого питомца, вводят опцию... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T03:11

2024-06-22T03:11

2024-06-22T03:12

общество

ржд

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. РЖД после случая с котом Твиксом вносят ряд новшеств в систему перевозок животных, например, сделают персональный билет для каждого питомца, вводят опцию указания клички и вида любимца, разработали алгоритм действий проводников при нахождении бесхозной зверушки, сообщили РИА Новости в компании. Кот Твикс был высажен проводницей из поезда в январе 2024 года, так как та не нашла его хозяина. Животное нашли мертвым через несколько дней. История вызвала широкий общественный резонанс. РЖД заявили о планах внести изменения в перевозку животных в части их идентификации и регламент работы проводников вагонов. РИА Новости попросило компанию рассказать подробности о том, какие актуальные правила перевозки животных в поездах действуют сейчас с учетом внесенных обновлений и что еще появится. "Услуга по перевозке животных – одна из наиболее востребованных у наших пассажиров. Мелкие животные перевозятся в специальных переносках, сумках, корзинах, клетках или контейнерах, которые размещаются на местах для ручной клади. На одном месте допускается перевозка не более двух мелких домашних животных, собак, кошек или не более двух птиц на один оформленный проездной документ. Выпускать из переноски домашнего питомца в вагоне запрещено", - рассказали в компании. Можно, но не везде Когда хозяева или сопровождающие отправляются в поездку вместе с питомцем, необходимо учитывать ряд нюансов. Так, провозить животных можно не во всех вагонах. При оформлении билетов в кассе такую информацию пассажиру расскажет кассир. Если билет покупается онлайн, то надо выбрать вагон, где перевозка разрешена: он будет отмечен специальным значком в виде лапки животного. "В текущем году дорабатываются информационные системы, благодаря которым: при оформлении перевозочных документов будет указываться конкретный вид животного из перечня разрешённых к перевозке в поездах дальнего следования; перевозочный документ на перевозку животного будет оформляться во всех случаях, даже там, где не предусмотрена оплата", - перечислили в РЖД планируемые изменения. Также информация о месте проезда в вагоне животного с указанием его вида будет отображаться не только в служебных устройствах проводников и начальников поездов, но и на схеме вагона при оформлении другим пассажиром билетов на рядом расположенные места. РЖД планируют сделать для пассажиров с питомцами и мини-инструкцию в каждом бланке билета, сообщал замгендиректора компании Иван Колесников. Вот билетОформлять перевозку животного в поезде обязательно надо. Это так называемая багажная квитанция. То есть просто так взять и принести с собой кота в поезд – нельзя. При этом каких-либо документов о прививке предоставлять не надо. Ранее оформить перевозку животного можно было только в специализированных багажных кассах, теперь это можно сделать и через сайт РЖД. "При оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке конкретного животного", - отметили в компании. Пока указать эти данные можно лишь при покупке билета в приложении на платформе Android. В веб-приложении и на сайте пока таких инноваций тоже нет, но планируются. Приложение РЖД для iOs в начале декабря 2023 года было удалено из App Store, но уже установленные версии продолжали работать. Обновлений там компания делать не может. Всего в перечне животных, которых разрешено перевозить в поезде, порядка 40 видов. Он опубликован на сайте РЖД в разделе "правила перевозок". Например, кота, кролика или даже енота везти в пассажирском вагоне можно, лошадь – нет. Согласно документам, в пути следования за состоянием питомца следит владелец или сопровождающий. Крупных и служебных собак перевозят только выкупив все места в отдельном купе. В таком случае допплата за животное взиматься не будет. Питомцы должны быть в намордниках, с пристегнутым поводком и находиться на полу купе, в котором перевозятся. В "Сапсанах" и "Ласточках" провоз крупных собак не предусмотрен. Если выкуплены все места в купе, отдельно платить не надо и за перевозку мелких домашних животных, собак, кошек и птиц. Собак-проводников маломобильные пассажиры провозят с собой в вагонах всех типов при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. Плата за перевозку таких собак не взимается. Новые правила для проводника После случая с Твиксом РЖД внесли изменения и в регламент работы проводников поездов дальнего следования. Он теперь обязывает проводника провести мероприятия по поиску хозяина животного. Для работников поездных бригад разработан специальный алгоритм действий. Так, при обнаружении в вагоне животного без владельца проводник сначала начнёт поиск его хозяина, используя информацию на ошейнике, медальоне животного или в его переноске. "При отсутствии информации проводник должен проверить в служебном терминале данные о пассажирах, перевозящих животное в данном вагоне, и сначала адресно опросить их, а если хозяин домашнего питомца не обнаружится – то и всех остальных пассажиров вагона. Если владелец в вагоне не найден, животное перенесут в штабной вагон и начальник поезда продолжит поиск хозяина по всему поезду", - рассказали в РЖД. Если же владелец в поезде отсутствует, животное будет передано работникам вокзала на ближайшей станции, где организован приём животных - имеются переноски, корм, налажены связи с зоозащитными организациями и специализированными приютами. "При наличии связи с владельцем, он будет проинформирован о том, на какой станции животное передали работникам вокзала", - заключили в РЖД. Для обеспечения бережной и безопасной перевозки животных в пригородном сообщении холдинг РЖД утвердил порядок, предусматривающий взаимодействие всех участников пассажирского комплекса. "Он учитывает алгоритм действий сотрудников пригородных перевозчиков при обнаружении потерявшегося животного, взаимодействие с ним, а также передачу на временное содержание на объектах инфраструктуры и поиск хозяина доступными в регионе каналами коммуникации", - пояснили в компании.

https://ria.ru/20240529/rzhd-1949095206.html

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https://ria.ru/20240614/rdzh-1952980597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ржд