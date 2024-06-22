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"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина - РИА Новости, 22.06.2024
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15:15 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/rossiya-1954732348.html
"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина
"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина - РИА Новости, 22.06.2024
"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина
Президент России Владимир Путин бросил вызов США, заключив стратегические соглашения со странами Азии, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:15
2024-06-22T15:15
в мире
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сша
азия
владимир путин
ким чен ын
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин бросил вызов США, заключив стратегические соглашения со странами Азии, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Для россиян быть во Вьетнаме, на Кубе, в Венесуэле, в Северной Корее — это большой плюс, это возможность ткнуть нам в глаз и напомнить, что Москва может создавать нам проблемы, где захочет", — сказал офицер.Ведущий передачи Эндрю Наполитано в ответ заявил, что Россия, по его мнению, таким образом противодействует агрессивной политике США в Европе и на Украине.Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
https://ria.ru/20240621/rossiya-1954546395.html
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в мире, россия, сша, азия, владимир путин, ким чен ын, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Азия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Министерство обороны США
"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина

Макгрегор: Путин создал США серьезные проблемы, заключив соглашения в Азии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин бросил вызов США, заключив стратегические соглашения со странами Азии, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Для россиян быть во Вьетнаме, на Кубе, в Венесуэле, в Северной Корее — это большой плюс, это возможность ткнуть нам в глаз и напомнить, что Москва может создавать нам проблемы, где захочет", — сказал офицер.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
На Западе заявили о катастрофе для США из-за шага Путина
21 июня, 15:39
Ведущий передачи Эндрю Наполитано в ответ заявил, что Россия, по его мнению, таким образом противодействует агрессивной политике США в Европе и на Украине.
Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян
21 июня, 17:44
 
В миреРоссияСШААзияВладимир ПутинКим Чен ЫнМинистерство обороны США
 
 
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