https://ria.ru/20240622/rossiya-1954732348.html

"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина

"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина - РИА Новости, 22.06.2024

"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина

Президент России Владимир Путин бросил вызов США, заключив стратегические соглашения со странами Азии, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:15

2024-06-22T15:15

2024-06-22T15:15

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ким чен ын

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин бросил вызов США, заключив стратегические соглашения со странами Азии, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Для россиян быть во Вьетнаме, на Кубе, в Венесуэле, в Северной Корее — это большой плюс, это возможность ткнуть нам в глаз и напомнить, что Москва может создавать нам проблемы, где захочет", — сказал офицер.Ведущий передачи Эндрю Наполитано в ответ заявил, что Россия, по его мнению, таким образом противодействует агрессивной политике США в Европе и на Украине.Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.

https://ria.ru/20240621/rossiya-1954546395.html

https://ria.ru/20240621/vsu-1954590027.html

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