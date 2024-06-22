https://ria.ru/20240622/rogov-1954756513.html

В Запорожской области ВСУ бьют дронами по полям с урожаем, сообщил Рогов

В Запорожской области ВСУ бьют дронами по полям с урожаем, сообщил Рогов - РИА Новости, 22.06.2024

В Запорожской области ВСУ бьют дронами по полям с урожаем, сообщил Рогов

Украинские войска целенаправленно бьют в Запорожской области дронами по зернохранилищам и полям с урожаем, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T17:41

2024-06-22T17:41

2024-06-22T17:41

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска целенаправленно бьют в Запорожской области дронами по зернохранилищам и полям с урожаем, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Из разных районов области поступает информация, что украинские боевики бьют целенаправленно дронами по полям с урожаем и по зернохранилищам", - сказал Рогов. По его словам, в области уже зафиксировано несколько пожаров, от которых выгорели поля с зерновыми. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240622/syrskiy-1954744575.html

россия

запорожская область

днепр (город)

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