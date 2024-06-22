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ВСУ нанесли массированный удар по селу в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 22.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:35 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/rogov-1954657875.html
ВСУ нанесли массированный удар по селу в Запорожской области, сообщил Рогов
ВСУ нанесли массированный удар по селу в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 22.06.2024
ВСУ нанесли массированный удар по селу в Запорожской области, сообщил Рогов
Украинские войска нанесли массированный удар по селу Ивановка Запорожской области, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T05:35
2024-06-22T05:35
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по селу Ивановка Запорожской области, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей город Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч". "Враг также нанес массированный удар по селу Ивановка, которое находится рядом с Энергодаром. Было не менее шести прилетов. Пока информация о погибших не поступала", - сказал Рогов. По его словам, обстрел спровоцировал пожары в частном секторе.
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энергодар, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли массированный удар по селу в Запорожской области, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ нанесли массированный удар по селу Ивановка Запорожской области

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Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по селу Ивановка Запорожской области, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей город Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч".
"Враг также нанес массированный удар по селу Ивановка, которое находится рядом с Энергодаром. Было не менее шести прилетов. Пока информация о погибших не поступала", - сказал Рогов.
По его словам, обстрел спровоцировал пожары в частном секторе.
Энергодар - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Энергодар остался без воды из-за удара беспилотника
10 октября 2023, 09:43
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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