https://ria.ru/20240622/rakety-1954795984.html

"Не сбить". На Западе раскрыли, какое супероружие наносит удары по ВСУ

"Не сбить". На Западе раскрыли, какое супероружие наносит удары по ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024

"Не сбить". На Западе раскрыли, какое супероружие наносит удары по ВСУ

Российские ракетные комплексы "Искандер" эффективно работают по целям на Украине, в то время как американские ATACMS редко прорывают противовоздушную оборону,... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T23:02

2024-06-22T23:02

2024-06-22T23:33

безопасность

украина

россия

искандер-м

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068848_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_514840dd6248a7da7c941a796f6c8bef.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские ракетные комплексы "Искандер" эффективно работают по целям на Украине, в то время как американские ATACMS редко прорывают противовоздушную оборону, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Искандеры" значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват. <…> Даже сами украинцы вынуждены признать, что не могут сбить "Искандеры", — отметил эксперт.Он уточнил, что американская ATACMS намного хуже справляется со своими задачами в зоне конфликта, поскольку это устаревший ракетный комплекс из 1970-х годов, который крайне редко прорывает эшелонированную ПВО."Искандер" — оперативно-тактический ракетный комплекс, способный наносить удары на расстояние до 500 километров. Ракета развивает скорость в 2,1 километра секунду, легко преодолевает противоракетную оборону и отличается высокой точностью.

https://ria.ru/20240621/vsu-1954590027.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932488880.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, россия, искандер-м