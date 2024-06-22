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"Не сбить". На Западе раскрыли, какое супероружие наносит удары по ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
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23:02 22.06.2024 (обновлено: 23:33 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/rakety-1954795984.html
"Не сбить". На Западе раскрыли, какое супероружие наносит удары по ВСУ
"Не сбить". На Западе раскрыли, какое супероружие наносит удары по ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
"Не сбить". На Западе раскрыли, какое супероружие наносит удары по ВСУ
Российские ракетные комплексы "Искандер" эффективно работают по целям на Украине, в то время как американские ATACMS редко прорывают противовоздушную оборону,... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T23:02
2024-06-22T23:33
безопасность
украина
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские ракетные комплексы "Искандер" эффективно работают по целям на Украине, в то время как американские ATACMS редко прорывают противовоздушную оборону, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Искандеры" значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват. &lt;…&gt; Даже сами украинцы вынуждены признать, что не могут сбить "Искандеры", — отметил эксперт.Он уточнил, что американская ATACMS намного хуже справляется со своими задачами в зоне конфликта, поскольку это устаревший ракетный комплекс из 1970-х годов, который крайне редко прорывает эшелонированную ПВО."Искандер" — оперативно-тактический ракетный комплекс, способный наносить удары на расстояние до 500 километров. Ракета развивает скорость в 2,1 километра секунду, легко преодолевает противоракетную оборону и отличается высокой точностью.
https://ria.ru/20240621/vsu-1954590027.html
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безопасность, украина, россия, искандер-м
Безопасность, Украина, Россия, Искандер-М
"Не сбить". На Западе раскрыли, какое супероружие наносит удары по ВСУ

Меркурис: ракеты "Искандер" в зоне СВО бьют очень эффективно и точно

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские ракетные комплексы "Искандер" эффективно работают по целям на Украине, в то время как американские ATACMS редко прорывают противовоздушную оборону, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Искандеры" значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват. <…> Даже сами украинцы вынуждены признать, что не могут сбить "Искандеры", — отметил эксперт.
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Он уточнил, что американская ATACMS намного хуже справляется со своими задачами в зоне конфликта, поскольку это устаревший ракетный комплекс из 1970-х годов, который крайне редко прорывает эшелонированную ПВО.
"Искандер" — оперативно-тактический ракетный комплекс, способный наносить удары на расстояние до 500 километров. Ракета развивает скорость в 2,1 километра секунду, легко преодолевает противоракетную оборону и отличается высокой точностью.
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