https://ria.ru/20240622/pvo-1954747199.html
Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО
Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО - РИА Новости, 22.06.2024
Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО
ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:42
2024-06-22T16:42
2024-06-22T16:42
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в поселке Комсомольский в результате отражения атаки повреждены фасад коммерческого объекта и кровля частного дома.
https://ria.ru/20240622/syrskiy-1954744575.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО
Над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила несколько воздушных целей