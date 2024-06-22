https://ria.ru/20240622/pvo-1954747199.html

Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО - РИА Новости, 22.06.2024

Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО

ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:42

2024-06-22T16:42

2024-06-22T16:42

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в поселке Комсомольский в результате отражения атаки повреждены фасад коммерческого объекта и кровля частного дома.

https://ria.ru/20240622/syrskiy-1954744575.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков