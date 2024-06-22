https://ria.ru/20240622/putin-1954745576.html
Путин подписал закон о блокировке сайтов-"зеркал"
Путин подписал закон о блокировке сайтов-"зеркал" - РИА Новости, 22.06.2024
Путин подписал закон о блокировке сайтов-"зеркал"
Президент России Владимир Путин подписал закон, оптимизирующий порядок блокировки сайтов-"зеркал" (копий уже заблокированных сайтов) в части передачи полномочий РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:35
2024-06-22T16:35
2024-06-22T16:35
технологии
россия
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919031264_0:85:3076:1815_1920x0_80_0_0_104fd547fd3a2b721c53b6151ac5efe5.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, оптимизирующий порядок блокировки сайтов-"зеркал" (копий уже заблокированных сайтов) в части передачи полномочий по признанию сайта "зеркалом" Роскомнадзору от Минцифры. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как отмечали авторы документа, порядок ограничения доступа к сайтам-"зеркалам" представляется "весьма затруднительным". Так, информация об обнаружении "зеркала" направляется в Минцифры, которое в течение суток принимает решение о признании сайта копией уже заблокированного, а само решение направляется владельцу сайта и в Роскомнадзор. После этого Роскомнадзор в течение суток связывается с провайдером и обеспечивает блокировку сайта-"зеркала" и невыдачу о нем сведений в поисковых системах. Закон упрощает порядок блокировки сайтов-"зеркал" и передает полномочия по признанию сайта копией уже заблокированного ресурса от Минцифры непосредственно к Роскомнадзору. Документ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением изменений в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые вступают в силу с 1 октября 2024 года.
https://ria.ru/20240618/roskomnadzor-1953707023.html
https://ria.ru/20231003/roskomnadzor-1900293066.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919031264_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_1c725d86581417ea2107f391f1a37fd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Путин подписал закон о блокировке сайтов-"зеркал"
Путин подписал закон, упрощающий порядок блокировки сайтов-"зеркал"
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, оптимизирующий порядок блокировки сайтов-"зеркал" (копий уже заблокированных сайтов) в части передачи полномочий по признанию сайта "зеркалом" Роскомнадзору от Минцифры. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
.
Как отмечали авторы документа, порядок ограничения доступа к сайтам-"зеркалам" представляется "весьма затруднительным".
Так, информация об обнаружении "зеркала" направляется в Минцифры, которое в течение суток принимает решение о признании сайта копией уже заблокированного, а само решение направляется владельцу сайта и в Роскомнадзор. После этого Роскомнадзор в течение суток связывается с провайдером и обеспечивает блокировку сайта-"зеркала" и невыдачу о нем сведений в поисковых системах.
Закон упрощает порядок блокировки сайтов-"зеркал" и передает полномочия по признанию сайта копией уже заблокированного ресурса от Минцифры непосредственно к Роскомнадзору.
Документ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением изменений в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые вступают в силу с 1 октября 2024 года.