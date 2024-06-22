https://ria.ru/20240622/putin-1954745576.html

Путин подписал закон о блокировке сайтов-"зеркал"

Путин подписал закон о блокировке сайтов-"зеркал" - РИА Новости, 22.06.2024

Путин подписал закон о блокировке сайтов-"зеркал"

Президент России Владимир Путин подписал закон, оптимизирующий порядок блокировки сайтов-"зеркал" (копий уже заблокированных сайтов) в части передачи полномочий РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:35

2024-06-22T16:35

2024-06-22T16:35

технологии

россия

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919031264_0:85:3076:1815_1920x0_80_0_0_104fd547fd3a2b721c53b6151ac5efe5.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, оптимизирующий порядок блокировки сайтов-"зеркал" (копий уже заблокированных сайтов) в части передачи полномочий по признанию сайта "зеркалом" Роскомнадзору от Минцифры. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как отмечали авторы документа, порядок ограничения доступа к сайтам-"зеркалам" представляется "весьма затруднительным". Так, информация об обнаружении "зеркала" направляется в Минцифры, которое в течение суток принимает решение о признании сайта копией уже заблокированного, а само решение направляется владельцу сайта и в Роскомнадзор. После этого Роскомнадзор в течение суток связывается с провайдером и обеспечивает блокировку сайта-"зеркала" и невыдачу о нем сведений в поисковых системах. Закон упрощает порядок блокировки сайтов-"зеркал" и передает полномочия по признанию сайта копией уже заблокированного ресурса от Минцифры непосредственно к Роскомнадзору. Документ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением изменений в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые вступают в силу с 1 октября 2024 года.

https://ria.ru/20240618/roskomnadzor-1953707023.html

https://ria.ru/20231003/roskomnadzor-1900293066.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)