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В Белгородской, Брянской и Курской областях будет действовать режим СЭЗ - РИА Новости, 22.06.2024
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15:27 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/putin-1954733900.html
В Белгородской, Брянской и Курской областях будет действовать режим СЭЗ
В Белгородской, Брянской и Курской областях будет действовать режим СЭЗ - РИА Новости, 22.06.2024
В Белгородской, Брянской и Курской областях будет действовать режим СЭЗ
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 июля 2024 года распространить режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельные территории в РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:27
2024-06-22T15:27
экономика
россия
курская область
украина
владимир путин
михаил мишустин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 июля 2024 года распространить режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельные территории в Белгородской, Брянской и Курской областях. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Свободная экономическая зона на территории новых российских регионов была создана 24 июня 2023 года. Новый закон распространяет преференциальный режим СЭЗ на отдельные территории субъектов РФ, определенные правительством РФ и прилегающие к территориям Украины и (или) Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Конкретные регионы в законе не указаны, но премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее пояснял, что речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях. В свободной экономической зоне действует особый режим предпринимательской деятельности. Он включает пониженные ставки налогов и тарифы страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны. Статус участника СЭЗ могут получить индивидуальные предприниматели и юрлица. Для этого они должны быть зарегистрированы на этих территориях либо иметь там филиал. В случае расторжения договора об условиях деятельности в СЭЗ из-за нарушений участник должен будет уплатить штраф в предусмотренном договором размере. Кабмин должен будет определить перечень земельных участков, в границах которых применяется режим СЭЗ, а также перечень видов деятельности, на которые этот режим не распространяется. Правительство также установит требования к осуществлению предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ. А власти соответствующих регионов будут вести реестры участников СЭЗ. Сведения о включении в реестр и об исключении из него будут передаваться в ФТС и ФНС. В свою очередь Минэкономразвития будет ежегодно оценивать эффективность функционирования СЭЗ, представлять в правительство и размещать на своем сайте соответствующие отчеты.
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экономика, россия, курская область, украина, владимир путин, михаил мишустин, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Белгородской, Брянской и Курской областях будет действовать режим СЭЗ

Путин подписал закон о создании СЭЗ в Белгородской, Брянской и Курской областях

© iStock.com / maxim_lysВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© iStock.com / maxim_lys
Вид на Белгород. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 июля 2024 года распространить режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельные территории в Белгородской, Брянской и Курской областях. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Свободная экономическая зона на территории новых российских регионов была создана 24 июня 2023 года.
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Проект закона о создании СЭЗ в приграничных регионах рассмотрят в пятницу
3 апреля, 13:36
Новый закон распространяет преференциальный режим СЭЗ на отдельные территории субъектов РФ, определенные правительством РФ и прилегающие к территориям Украины и (или) Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Конкретные регионы в законе не указаны, но премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее пояснял, что речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях.
В свободной экономической зоне действует особый режим предпринимательской деятельности. Он включает пониженные ставки налогов и тарифы страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны.
Статус участника СЭЗ могут получить индивидуальные предприниматели и юрлица. Для этого они должны быть зарегистрированы на этих территориях либо иметь там филиал. В случае расторжения договора об условиях деятельности в СЭЗ из-за нарушений участник должен будет уплатить штраф в предусмотренном договором размере.
Кабмин должен будет определить перечень земельных участков, в границах которых применяется режим СЭЗ, а также перечень видов деятельности, на которые этот режим не распространяется. Правительство также установит требования к осуществлению предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ. А власти соответствующих регионов будут вести реестры участников СЭЗ. Сведения о включении в реестр и об исключении из него будут передаваться в ФТС и ФНС.
В свою очередь Минэкономразвития будет ежегодно оценивать эффективность функционирования СЭЗ, представлять в правительство и размещать на своем сайте соответствующие отчеты.
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ЭкономикаРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинМихаил МишустинФедеральная таможенная служба (ФТС России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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