https://ria.ru/20240622/putin-1954733900.html

В Белгородской, Брянской и Курской областях будет действовать режим СЭЗ

В Белгородской, Брянской и Курской областях будет действовать режим СЭЗ - РИА Новости, 22.06.2024

В Белгородской, Брянской и Курской областях будет действовать режим СЭЗ

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 июля 2024 года распространить режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельные территории в РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:27

2024-06-22T15:27

2024-06-22T15:27

экономика

россия

курская область

украина

владимир путин

михаил мишустин

федеральная таможенная служба (фтс россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 июля 2024 года распространить режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельные территории в Белгородской, Брянской и Курской областях. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Свободная экономическая зона на территории новых российских регионов была создана 24 июня 2023 года. Новый закон распространяет преференциальный режим СЭЗ на отдельные территории субъектов РФ, определенные правительством РФ и прилегающие к территориям Украины и (или) Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Конкретные регионы в законе не указаны, но премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее пояснял, что речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях. В свободной экономической зоне действует особый режим предпринимательской деятельности. Он включает пониженные ставки налогов и тарифы страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны. Статус участника СЭЗ могут получить индивидуальные предприниматели и юрлица. Для этого они должны быть зарегистрированы на этих территориях либо иметь там филиал. В случае расторжения договора об условиях деятельности в СЭЗ из-за нарушений участник должен будет уплатить штраф в предусмотренном договором размере. Кабмин должен будет определить перечень земельных участков, в границах которых применяется режим СЭЗ, а также перечень видов деятельности, на которые этот режим не распространяется. Правительство также установит требования к осуществлению предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ. А власти соответствующих регионов будут вести реестры участников СЭЗ. Сведения о включении в реестр и об исключении из него будут передаваться в ФТС и ФНС. В свою очередь Минэкономразвития будет ежегодно оценивать эффективность функционирования СЭЗ, представлять в правительство и размещать на своем сайте соответствующие отчеты.

https://ria.ru/20240403/sez-1937572748.html

https://ria.ru/20231226/shebekino-1918201865.html

россия

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, курская область, украина, владимир путин, михаил мишустин, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)