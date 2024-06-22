https://ria.ru/20240622/putin-1954729702.html

Путин подписал закон о стимулировании развития инжиниринговых услуг

Путин подписал закон о стимулировании развития инжиниринговых услуг - РИА Новости, 22.06.2024

Путин подписал закон о стимулировании развития инжиниринговых услуг

Президент России Владимир Путин подписал закон, создающий правовые основы для разработки мер стимулирования развития инжиниринговых услуг и промышленного... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:01

2024-06-22T15:01

2024-06-22T15:01

экономика

технологии

россия

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, создающий правовые основы для разработки мер стимулирования развития инжиниринговых услуг и промышленного дизайна. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Инжиниринг – это комплекс услуг проектно-конструкторского, исследовательского, производственного, расчетно-аналитического характера, а также подготовка обоснований инвестирования в данную сферу бизнеса. Документ закрепляет в законе "О промышленной политике в РФ" понятия "инжиниринговая организация (инжиниринговый центр) в сфере создания промышленной продукции", "инжиниринговая организация (инжиниринговый центр) в сфере создания промышленного производства", "инжиниринговые услуги (инжиниринговая деятельность) в сфере создания промышленной продукции", "инжиниринговые услуги (инжиниринговая деятельность) в сфере создания промышленного производства". Также законодательно закрепляются понятия "работы и (или) услуги в области промышленного дизайна (деятельность в области промышленного дизайна)" и "организация сектора промышленного дизайна". Предполагается, что введение этих понятий заложит основы для развития в РФ индустрии инжиниринга и промышленного дизайна. При этом правительство РФ будет устанавливать требования к таким организациям и центрам, утверждать порядок формирования и ведения реестра таких лиц, а также состав включаемых в него сведений. Подтверждать соответствие организаций и центров этим требованиям, а также формировать и вести их реестр будет Минпромторг РФ. Это позволит применять к таким организациям и центрам меры стимулирования в сфере промышленности. Изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. А сам закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу с 1 июля 2024 года. Его принятие, согласно пояснительной записке, призвано создать благоприятные условия для обеспечения социально-экономического развития России и достижения целей ее промышленной политики.

https://ria.ru/20231225/putin-1917959721.html

https://ria.ru/20231212/putin-1915297531.html

https://ria.ru/20240214/putin-1927245600.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)