https://ria.ru/20240622/pushkov-1954659999.html
"Не по зубам": Пушков оценил неожиданное признание британского политика
"Не по зубам": Пушков оценил неожиданное признание британского политика - РИА Новости, 22.06.2024
"Не по зубам": Пушков оценил неожиданное признание британского политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывание лидера британской правой партии Reform UK Найджела Фараджа о причине конфликта на... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T06:07
2024-06-22T06:07
2024-06-22T06:17
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывание лидера британской правой партии Reform UK Найджела Фараджа о причине конфликта на Украине.Ранее Фарадж заявил, что противостояние спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. Политик указал, что предупреждал об угрозе конфликта в этой стране еще в 2014 году."По крайней мере, один ведущий политик Британии, причем политик самостоятельный, яркий и национальный, а не очередная бездарь из банды серых евроатлантистов, похожих друга на друга, как две капли воды, не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить НАТО в этом кризисе", — написал Пушков.По его мнению, после этих слов на политика набросится "свора посредственностей, имена которых никому не известны"."Но Фарадж им не по зубам", — добавил сенатор.Как следует из итогов опроса, эксклюзивно проведенного исследовательской организацией Redfield and Wilton для издания Independent, Фарадж получил относительное большинство в опросе о новом потенциальном лидере парламентской оппозиции, обогнав представителей правящей Консервативной партии (тори).
https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html
https://ria.ru/20240622/ukraina-1954656530.html
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в мире, украина, найджел фарадж, алексей пушков, нато
В мире, Украина, Найджел Фарадж, Алексей Пушков, НАТО
"Не по зубам": Пушков оценил неожиданное признание британского политика
Пушков: Фарадж не испугался прямо обвинить НАТО в конфликте на Украине
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале
высказывание лидера британской правой партии Reform UK Найджела Фараджа о причине конфликта на Украине.
Ранее Фарадж заявил, что противостояние спровоцировали НАТО
и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. Политик указал, что предупреждал об угрозе конфликта в этой стране еще в 2014 году.
"По крайней мере, один ведущий политик Британии, причем политик самостоятельный, яркий и национальный, а не очередная бездарь из банды серых евроатлантистов, похожих друга на друга, как две капли воды, не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить НАТО в этом кризисе", — написал Пушков.
По его мнению, после этих слов на политика набросится "свора посредственностей, имена которых никому не известны".
"Но Фарадж им не по зубам", — добавил сенатор.
Как следует из итогов опроса, эксклюзивно проведенного исследовательской организацией Redfield and Wilton для издания Independent, Фарадж получил относительное большинство в опросе о новом потенциальном лидере парламентской оппозиции, обогнав представителей правящей Консервативной партии (тори).