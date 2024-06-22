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В Зеленограде начали реабилитацию пруда Быково Болото - РИА Новости, 22.06.2024
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14:32 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/prud-1954722354.html
В Зеленограде начали реабилитацию пруда Быково Болото
В Зеленограде начали реабилитацию пруда Быково Болото - РИА Новости, 22.06.2024
В Зеленограде начали реабилитацию пруда Быково Болото
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации пруда Быково Болото, расположенного в Зеленограде, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:32
2024-06-22T14:32
общество
городское хозяйство москвы
москва
зеленоград
петр бирюков
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации пруда Быково Болото, расположенного в Зеленограде, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. &quot;В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в третьем квартале этого года&quot;, - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что водоем очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зоны биоплато. &quot;На первом этапе извлечем иловые отложения общим объемом более 2,5 тысячи кубометров, что позволит увеличить максимальную глубину с 2 до 3,5 метров, затем обновим 425 метров разрушенных участков береговой полосы, она будет оформлена в виде свайно-заборчатой стенки из бревен лиственницы. На финальном этапе обустроим две зоны биоплато общей площадью 60 квадратных метров, в которые высадим водные растения&quot;, - заявил заммэра.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
https://ria.ru/20240331/kapremont-1937563148.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, зеленоград, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Зеленоград, Петр Бирюков
В Зеленограде начали реабилитацию пруда Быково Болото

Заммэра Бирюков: в Зеленограде начали реабилитацию пруда Быково Болото

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыРеабилитация пруда Быково болото в Зеленограде
Реабилитация пруда Быково болото в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Реабилитация пруда Быково болото в Зеленограде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации пруда Быково Болото, расположенного в Зеленограде, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«

"В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в третьем квартале этого года", - отметил Бирюков.

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Заместитель мэра рассказал, что водоем очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зоны биоплато.
«

"На первом этапе извлечем иловые отложения общим объемом более 2,5 тысячи кубометров, что позволит увеличить максимальную глубину с 2 до 3,5 метров, затем обновим 425 метров разрушенных участков береговой полосы, она будет оформлена в виде свайно-заборчатой стенки из бревен лиственницы. На финальном этапе обустроим две зоны биоплато общей площадью 60 квадратных метров, в которые высадим водные растения", - заявил заммэра.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваЗеленоградПетр Бирюков
 
 
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