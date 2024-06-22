https://ria.ru/20240622/prud-1954722354.html

В Зеленограде начали реабилитацию пруда Быково Болото

В Зеленограде начали реабилитацию пруда Быково Болото - РИА Новости, 22.06.2024

В Зеленограде начали реабилитацию пруда Быково Болото

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации пруда Быково Болото, расположенного в Зеленограде, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:32

2024-06-22T14:32

2024-06-22T14:32

общество

городское хозяйство москвы

москва

зеленоград

петр бирюков

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации пруда Быково Болото, расположенного в Зеленограде, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в третьем квартале этого года", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что водоем очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зоны биоплато. "На первом этапе извлечем иловые отложения общим объемом более 2,5 тысячи кубометров, что позволит увеличить максимальную глубину с 2 до 3,5 метров, затем обновим 425 метров разрушенных участков береговой полосы, она будет оформлена в виде свайно-заборчатой стенки из бревен лиственницы. На финальном этапе обустроим две зоны биоплато общей площадью 60 квадратных метров, в которые высадим водные растения", - заявил заммэра.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.

https://ria.ru/20240331/kapremont-1937563148.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, зеленоград, петр бирюков