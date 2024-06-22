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Более 90 спасателей ликвидировали пожар в жилом комплексе в Астане - РИА Новости, 22.06.2024
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20:25 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/pozhar-1954780746.html
Более 90 спасателей ликвидировали пожар в жилом комплексе в Астане
Более 90 спасателей ликвидировали пожар в жилом комплексе в Астане - РИА Новости, 22.06.2024
Более 90 спасателей ликвидировали пожар в жилом комплексе в Астане
Более 90 спасателей и 20 единиц техники были задействованы в ликвидации пожара по повышенному рангу вызова в высотном жилом комплексе Rixos Khan Shatyr... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T20:25
2024-06-22T20:25
происшествия
казахстан
астана
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Более 90 спасателей и 20 единиц техники были задействованы в ликвидации пожара по повышенному рангу вызова в высотном жилом комплексе Rixos Khan Shatyr Residences в Астане, жертв и пострадавших нет, сообщает в субботу пресс-служба МЧС Казахстана. "Пожар ликвидирован полностью на площади 250 квадратных метров. Предварительная причина возгорания: работы с огнем либо малокалорийный источники огня. Горела наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса. На месте происшествия работают дознаватели. В ликвидации были задействованы 20 единиц техники и 91 спасатель МЧС Казахстана. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что при пожаре силами спасателей эвакуировано 12 человек, из них семь детей. Спасены два человека, в том числе один ребенок. Из открытых источников известно, что жилой комплекс Rixos Khan Shatyr Residences состоит из шести башен жилого назначения и двух башен, в которых расположены офисы. Комплекс из 26 этажей, рассчитанный на 200 квартир, был сдан в эксплуатацию в 2012 году.
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происшествия, казахстан, астана, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казахстан, Астана, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Более 90 спасателей ликвидировали пожар в жилом комплексе в Астане

Более 90 спасателей ликвидировали пожар в высотном жилом комплексе в Астане

© Фото : МЧС Казахстан/TelegramПожарные подразделения Астаны ликвидируют возгорание в 26-этажом жилой комплексе Rixos Khan Shatyr Residences
Пожарные подразделения Астаны ликвидируют возгорание в 26-этажом жилой комплексе Rixos Khan Shatyr Residences - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : МЧС Казахстан/Telegram
Пожарные подразделения Астаны ликвидируют возгорание в 26-этажом жилой комплексе Rixos Khan Shatyr Residences
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АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Более 90 спасателей и 20 единиц техники были задействованы в ликвидации пожара по повышенному рангу вызова в высотном жилом комплексе Rixos Khan Shatyr Residences в Астане, жертв и пострадавших нет, сообщает в субботу пресс-служба МЧС Казахстана.
«
"Пожар ликвидирован полностью на площади 250 квадратных метров. Предварительная причина возгорания: работы с огнем либо малокалорийный источники огня. Горела наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса. На месте происшествия работают дознаватели. В ликвидации были задействованы 20 единиц техники и 91 спасатель МЧС Казахстана. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что при пожаре силами спасателей эвакуировано 12 человек, из них семь детей. Спасены два человека, в том числе один ребенок.
Из открытых источников известно, что жилой комплекс Rixos Khan Shatyr Residences состоит из шести башен жилого назначения и двух башен, в которых расположены офисы. Комплекс из 26 этажей, рассчитанный на 200 квартир, был сдан в эксплуатацию в 2012 году.
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ПроисшествияКазахстанАстанаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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