https://ria.ru/20240622/pozhar-1954780746.html

Более 90 спасателей ликвидировали пожар в жилом комплексе в Астане

Более 90 спасателей ликвидировали пожар в жилом комплексе в Астане - РИА Новости, 22.06.2024

Более 90 спасателей ликвидировали пожар в жилом комплексе в Астане

Более 90 спасателей и 20 единиц техники были задействованы в ликвидации пожара по повышенному рангу вызова в высотном жилом комплексе Rixos Khan Shatyr... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T20:25

2024-06-22T20:25

2024-06-22T20:25

происшествия

казахстан

астана

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Более 90 спасателей и 20 единиц техники были задействованы в ликвидации пожара по повышенному рангу вызова в высотном жилом комплексе Rixos Khan Shatyr Residences в Астане, жертв и пострадавших нет, сообщает в субботу пресс-служба МЧС Казахстана. "Пожар ликвидирован полностью на площади 250 квадратных метров. Предварительная причина возгорания: работы с огнем либо малокалорийный источники огня. Горела наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса. На месте происшествия работают дознаватели. В ликвидации были задействованы 20 единиц техники и 91 спасатель МЧС Казахстана. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что при пожаре силами спасателей эвакуировано 12 человек, из них семь детей. Спасены два человека, в том числе один ребенок. Из открытых источников известно, что жилой комплекс Rixos Khan Shatyr Residences состоит из шести башен жилого назначения и двух башен, в которых расположены офисы. Комплекс из 26 этажей, рассчитанный на 200 квартир, был сдан в эксплуатацию в 2012 году.

https://ria.ru/20240621/pozhar-1954609489.html

казахстан

астана

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происшествия, казахстан, астана, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)