В Греции от фейерверка, запущенного иностранцами с яхты, загорелся лес
В Греции арестовали 13 иностранных граждан, устроивших пожар на острове Гидра
Греческий остров Идра. Архивное фото
АФИНЫ, 22 июн - РИА Новости. Власти Греции арестовали 13 человек за пожар на острове Идра (Гидра), сообщила пожарная служба Греции.
"Тринадцать граждан Греции были арестованы сегодня, 22 июня, сотрудниками Управления по борьбе с поджогами пожарной службы за то, что они устроили пожар в лесу, в районе Бисти, на острове Идра, вечером 21 июня. Арестованные предстанут перед прокурором Пирея в воскресенье утром", - сообщила пожарная служба.
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По сообщениям СМИ, причиной пожара стала сигнальная ракета или фейерверк, запущенные с яхты. Газета "Катимерини" сообщила со ссылкой на источники, что яхта была зафрахтована гражданами Казахстана.
Пожар был взят под контроль днем в субботу.
По данным пожарной службы, за сутки с 18:00 пятницы 21 июня по 18:00 субботы 22 июня произошло 66 природных пожара, из них 52 были ликвидированы на начальной стадии, пожарные бригады продолжают тушить 14 пожаров.
Сильный пожар горит на острове Андрас, власти разослали сообщение об эвакуации жителей четырех населенных пунктов - Стратопуриес, Ламира, Менитес и Ипсила.
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