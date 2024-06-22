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В Астане загорелся 26-этажный жилой комплекс

В Астане загорелся 26-этажный жилой комплекс - РИА Новости, 22.06.2024

В Астане загорелся 26-этажный жилой комплекс

Пожарные подразделения Астаны ликвидируют возгорание в 26-этажом жилой комплексе Rixos Khan Shatyr Residences по повышенному рангу вызова, сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T17:43

2024-06-22T17:43

2024-06-22T17:50

астана

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Пожарные подразделения Астаны ликвидируют возгорание в 26-этажом жилой комплексе Rixos Khan Shatyr Residences по повышенному рангу вызова, сообщает пресс-служба МЧС Казахстан. "Пожарные подразделения ДЧС города Астаны по повышенному рангу вызова прибыли по адресу Туран 37/9. По прибытию пожарных установлено, что на 26 этаже жилого комплекса горит наружная обшивка. Задействованы 16 единиц техники и 72 личного человека. Здание административное и частично жилое. На месте происшествия создан штаб. Проходит эвакуация. Спасателями МЧС эвакуированы восемь человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Из открытых источников известно, что жилой комплекс Rixos Khan Shatyr Residences состоит из шести башен жилого назначения и двух башен, в которых расположены офисы. Комплекс из 26 этажей, рассчитанный на 200 квартир, был сдан в эксплуатацию в 2012 году.

астана

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

астана, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире