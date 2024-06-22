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В Астане загорелся 26-этажный жилой комплекс - РИА Новости, 22.06.2024
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17:43 22.06.2024 (обновлено: 17:50 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/pozhar-1954756671.html
В Астане загорелся 26-этажный жилой комплекс
В Астане загорелся 26-этажный жилой комплекс - РИА Новости, 22.06.2024
В Астане загорелся 26-этажный жилой комплекс
Пожарные подразделения Астаны ликвидируют возгорание в 26-этажом жилой комплексе Rixos Khan Shatyr Residences по повышенному рангу вызова, сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:43
2024-06-22T17:50
астана
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Пожарные подразделения Астаны ликвидируют возгорание в 26-этажом жилой комплексе Rixos Khan Shatyr Residences по повышенному рангу вызова, сообщает пресс-служба МЧС Казахстан. "Пожарные подразделения ДЧС города Астаны по повышенному рангу вызова прибыли по адресу Туран 37/9. По прибытию пожарных установлено, что на 26 этаже жилого комплекса горит наружная обшивка. Задействованы 16 единиц техники и 72 личного человека. Здание административное и частично жилое. На месте происшествия создан штаб. Проходит эвакуация. Спасателями МЧС эвакуированы восемь человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Из открытых источников известно, что жилой комплекс Rixos Khan Shatyr Residences состоит из шести башен жилого назначения и двух башен, в которых расположены офисы. Комплекс из 26 этажей, рассчитанный на 200 квартир, был сдан в эксплуатацию в 2012 году.
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астана, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Астана, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
В Астане загорелся 26-этажный жилой комплекс

Пожар в Астане в 26-этажом жилом комплексе тушат по повышенному рангу вызова

© Фото : МЧС Казахстан/TelegramПожарные подразделения Астаны ликвидируют возгорание в 26-этажом жилой комплексе Rixos Khan Shatyr Residences
Пожарные подразделения Астаны ликвидируют возгорание в 26-этажом жилой комплексе Rixos Khan Shatyr Residences - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : МЧС Казахстан/Telegram
Пожарные подразделения Астаны ликвидируют возгорание в 26-этажом жилой комплексе Rixos Khan Shatyr Residences
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АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Пожарные подразделения Астаны ликвидируют возгорание в 26-этажом жилой комплексе Rixos Khan Shatyr Residences по повышенному рангу вызова, сообщает пресс-служба МЧС Казахстан.
"Пожарные подразделения ДЧС города Астаны по повышенному рангу вызова прибыли по адресу Туран 37/9. По прибытию пожарных установлено, что на 26 этаже жилого комплекса горит наружная обшивка. Задействованы 16 единиц техники и 72 личного человека. Здание административное и частично жилое. На месте происшествия создан штаб. Проходит эвакуация. Спасателями МЧС эвакуированы восемь человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Из открытых источников известно, что жилой комплекс Rixos Khan Shatyr Residences состоит из шести башен жилого назначения и двух башен, в которых расположены офисы. Комплекс из 26 этажей, рассчитанный на 200 квартир, был сдан в эксплуатацию в 2012 году.
 
АстанаКазахстанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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