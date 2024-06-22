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Эксперт назвал место, имеющее огромный туристический потенциал в России - РИА Новости, 22.06.2024
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12:20 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/potentsial-1954699692.html
Эксперт назвал место, имеющее огромный туристический потенциал в России
Эксперт назвал место, имеющее огромный туристический потенциал в России - РИА Новости, 22.06.2024
Эксперт назвал место, имеющее огромный туристический потенциал в России
Самый большой туристический потенциал в России имеет Байкал, спрос туда колоссальный, однако там большая нехватка отелей и прочей туристической инфраструктуры,... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:20
2024-06-22T12:20
байкал
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Самый большой туристический потенциал в России имеет Байкал, спрос туда колоссальный, однако там большая нехватка отелей и прочей туристической инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Самый большой потенциал, на наш взгляд, имеет Байкал. Там наибольший разрыв между колоссальным спросом и тем, что этот спрос очень слабо удовлетворяется. На Байкале явная нехватка и гостиничных номеров, и инфраструктуры. Это направление интересно не только россиянам, не только китайцам, но это еще и мировой бренд, природный объект глобального значения", - сказал Кобищанов. Он сообщил, что на ПМЭФе "Русский Экспресс" подписал соглашение с иркутским губернатором и будет участвовать в строительстве нового туркомплекса "Байкальская слобода". "У нас там три объекта. Построим четырехзвездочный апарт-отель, спортивно-фестивальный комплекс, а также объект, связанный с экскурсиями", - пояснил он. Помимо этого инвестор планирует принять участие в строительстве морского курорта "Новая Анапа". "Мы сейчас присматриваемся к этому проекту. Он также имеет хорошие перспективы, потому что люди из Центральной России смогут туда доезжать на собственном автотранспорте. Для семей это будет сравнимо с поездкой на дачу. Мы хотели бы там также построить добротный четырехзвездочный апарт-отель", - рассказал Кобищанов. По словам главы туроператора, именно сегмент апарт-отелей в России пока недостаточно развит, но на него есть большой спрос, в том числе со стороны многодетных семей. "Летом могут приезжать родители с детьми, в менее жаркое время – старшее поколение. Мы планируем строить апарт-отели с достаточно просторными номерами. Это ниша, которая нам кажется перспективной", - отметил он. Полный текст интервью читайте 23 июня на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240622/ekspert-1954687619.html
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байкал, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Байкал, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперт назвал место, имеющее огромный туристический потенциал в России

Эксперт: самый большой туристический потенциал в России имеет Байкал

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Самый большой туристический потенциал в России имеет Байкал, спрос туда колоссальный, однако там большая нехватка отелей и прочей туристической инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.
«
"Самый большой потенциал, на наш взгляд, имеет Байкал. Там наибольший разрыв между колоссальным спросом и тем, что этот спрос очень слабо удовлетворяется. На Байкале явная нехватка и гостиничных номеров, и инфраструктуры. Это направление интересно не только россиянам, не только китайцам, но это еще и мировой бренд, природный объект глобального значения", - сказал Кобищанов.
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Он сообщил, что на ПМЭФе "Русский Экспресс" подписал соглашение с иркутским губернатором и будет участвовать в строительстве нового туркомплекса "Байкальская слобода". "У нас там три объекта. Построим четырехзвездочный апарт-отель, спортивно-фестивальный комплекс, а также объект, связанный с экскурсиями", - пояснил он.
Помимо этого инвестор планирует принять участие в строительстве морского курорта "Новая Анапа". "Мы сейчас присматриваемся к этому проекту. Он также имеет хорошие перспективы, потому что люди из Центральной России смогут туда доезжать на собственном автотранспорте. Для семей это будет сравнимо с поездкой на дачу. Мы хотели бы там также построить добротный четырехзвездочный апарт-отель", - рассказал Кобищанов.
По словам главы туроператора, именно сегмент апарт-отелей в России пока недостаточно развит, но на него есть большой спрос, в том числе со стороны многодетных семей. "Летом могут приезжать родители с детьми, в менее жаркое время – старшее поколение. Мы планируем строить апарт-отели с достаточно просторными номерами. Это ниша, которая нам кажется перспективной", - отметил он.
Полный текст интервью читайте 23 июня на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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