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Польская оппозиция потребовала выхода из миграционного пакта ЕС - РИА Новости, 22.06.2024
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16:02 22.06.2024 (обновлено: 16:35 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/polsha-1954740157.html
Польская оппозиция потребовала выхода из миграционного пакта ЕС
Польская оппозиция потребовала выхода из миграционного пакта ЕС - РИА Новости, 22.06.2024
Польская оппозиция потребовала выхода из миграционного пакта ЕС
Крупнейшая польская оппозиционная партия "Право и справедливость" требует от правительства в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта Европейского... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:02
2024-06-22T16:35
в мире
белоруссия
ярослав качиньский
евросоюз
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ВАРШАВА, 22 июн — РИА Новости. Крупнейшая польская оппозиционная партия "Право и справедливость" требует от правительства в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта Европейского союза, заявил председатель политсилы Ярослав Качиньский, его слова приводит официальный аккаунт партии в X.&quot;Начиная с сентября мы будем собирать подписи для проведения нового референдума по вопросу выхода из миграционного пакта&quot;, — сообщил он.Информацию о намерении добиваться от правительства выхода из миграционного акта подтвердил председатель парламентской фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак. "Вместе мы можем принудить правительство к тому, чтобы оно сделало то, что уже давно должно было быть сделано: односторонний выход из миграционного пакта", — написал он на своей странице в Х.Парламентарий назвал миграционный вопрос наиважнейшим, так как он касается безопасности поляков.При этом часть комментариев в X к этой новости носит явно негативный характер.В мае ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. "Пакт о миграции и предоставлении убежища" призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Пакт, который разрабатывали и переписывали почти десять лет, предусматривает серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов. В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата.
https://ria.ru/20240606/polsha-1950964233.html
https://ria.ru/20240506/bezhentsy-1944049981.html
https://ria.ru/20240622/migranty-1954657577.html
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в мире, белоруссия, ярослав качиньский, евросоюз
В мире, Белоруссия, Ярослав Качиньский, Евросоюз
Польская оппозиция потребовала выхода из миграционного пакта ЕС

Польская оппозиция инициирует референдум о выходе из миграционного пакта ЕС

© AP Photo / Pavel GolovkinМальчик в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
Мальчик в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Мальчик в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 июн — РИА Новости. Крупнейшая польская оппозиционная партия "Право и справедливость" требует от правительства в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта Европейского союза, заявил председатель политсилы Ярослав Качиньский, его слова приводит официальный аккаунт партии в X.
«

"Начиная с сентября мы будем собирать подписи для проведения нового референдума по вопросу выхода из миграционного пакта", — сообщил он.

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6 июня, 12:50
Информацию о намерении добиваться от правительства выхода из миграционного акта подтвердил председатель парламентской фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак.
"Вместе мы можем принудить правительство к тому, чтобы оно сделало то, что уже давно должно было быть сделано: односторонний выход из миграционного пакта", — написал он на своей странице в Х.
Парламентарий назвал миграционный вопрос наиважнейшим, так как он касается безопасности поляков.
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Володин предрек Европе миграционный кризис из-за украинских беженцев
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При этом часть комментариев в X к этой новости носит явно негативный характер.
В мае ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. "Пакт о миграции и предоставлении убежища" призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза.
Пакт, который разрабатывали и переписывали почти десять лет, предусматривает серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.
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В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков.
Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата.
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