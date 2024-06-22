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Армия Польши заявила об "очень тяжелой ночи" из-за России - РИА Новости, 22.06.2024
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10:20 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/polsha-1954678769.html
Армия Польши заявила об "очень тяжелой ночи" из-за России
Армия Польши заявила об "очень тяжелой ночи" из-за России - РИА Новости, 22.06.2024
Армия Польши заявила об "очень тяжелой ночи" из-за России
Авиацию Польши подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России на Украине, сообщает оперативное командование польских ВС в соцсети X. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:20
2024-06-22T10:20
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Авиацию Польши подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России на Украине, сообщает оперативное командование польских ВС в соцсети X."Предупреждаем, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, поскольку в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолеты", — говорится в публикации.Через несколько часов оперативное командование ВС Польши сообщило о возвращении своих самолетов на авиабазы.&quot;Это была очень напряженная ночь для всей противовоздушной обороны Польши&quot;, — подчеркнули в заявлении.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240622/mobilizatsiya-1954676446.html
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в мире, польша, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, политика
В мире, Польша, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Политика
Армия Польши заявила об "очень тяжелой ночи" из-за России

Армия Польши: на Украине прошла очень напряженная ночь, были подняты истребители

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Авиацию Польши подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России на Украине, сообщает оперативное командование польских ВС в соцсети X.
«
"Предупреждаем, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, поскольку в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолеты", — говорится в публикации.
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Через несколько часов оперативное командование ВС Польши сообщило о возвращении своих самолетов на авиабазы.
«

"Это была очень напряженная ночь для всей противовоздушной обороны Польши", — подчеркнули в заявлении.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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