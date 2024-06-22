https://ria.ru/20240622/polsha-1954678769.html

Армия Польши заявила об "очень тяжелой ночи" из-за России

Армия Польши заявила об "очень тяжелой ночи" из-за России - РИА Новости, 22.06.2024

Армия Польши заявила об "очень тяжелой ночи" из-за России

Авиацию Польши подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России на Украине, сообщает оперативное командование польских ВС в соцсети X. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T10:20

2024-06-22T10:20

2024-06-22T10:20

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Авиацию Польши подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России на Украине, сообщает оперативное командование польских ВС в соцсети X."Предупреждаем, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, поскольку в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолеты", — говорится в публикации.Через несколько часов оперативное командование ВС Польши сообщило о возвращении своих самолетов на авиабазы."Это была очень напряженная ночь для всей противовоздушной обороны Польши", — подчеркнули в заявлении.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240622/mobilizatsiya-1954676446.html

https://ria.ru/20240622/opasnost-1954671708.html

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в мире, польша, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, политика