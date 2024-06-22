https://ria.ru/20240622/pokushenie-1954687446.html

В Казахстане задержали подозреваемого в покушении на журналиста

В Казахстане задержали подозреваемого в покушении на журналиста - РИА Новости, 22.06.2024

В Казахстане задержали подозреваемого в покушении на журналиста

Один из подозреваемых в покушении на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, которое произошло 18 июня в Киеве, сдался правоохранителям, его соучастник... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T11:07

2024-06-22T11:07

2024-06-22T11:10

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АЛМА-АТА, 22 июн – РИА Новости. Один из подозреваемых в покушении на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, которое произошло 18 июня в Киеве, сдался правоохранителям, его соучастник находится в розыске, сообщает в субботу пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана. "Двадцать первого июня Жаканбаев А.М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления. Для установления местонахождения Каратаева М. проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главного надзорного ведомства страны. Сообщается, что правоохранительные органы Украины проявили оперативность и в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших преступление против Садыкова. "Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению", - говорится в сообщении. В пятницу пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в социальной сети проинформировал, что глава государства поручил установить местонахождение подозреваемых в нападении на Садыкова в Киеве, Астана готова сотрудничать с Украиной, в том числе по линии Интерпола. Украинские СМИ 18 июня сообщили, что неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция Украины подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953680921.html

https://ria.ru/20240621/tokaev-1954464603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, казахстан, берик уали, интерпол