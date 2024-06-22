https://ria.ru/20240622/pokushenie-1954687446.html
В Казахстане задержали подозреваемого в покушении на журналиста
В Казахстане задержали подозреваемого в покушении на журналиста - РИА Новости, 22.06.2024
В Казахстане задержали подозреваемого в покушении на журналиста
Один из подозреваемых в покушении на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, которое произошло 18 июня в Киеве, сдался правоохранителям, его соучастник... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T11:07
2024-06-22T11:07
2024-06-22T11:10
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АЛМА-АТА, 22 июн – РИА Новости. Один из подозреваемых в покушении на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, которое произошло 18 июня в Киеве, сдался правоохранителям, его соучастник находится в розыске, сообщает в субботу пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана. "Двадцать первого июня Жаканбаев А.М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления. Для установления местонахождения Каратаева М. проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главного надзорного ведомства страны. Сообщается, что правоохранительные органы Украины проявили оперативность и в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших преступление против Садыкова. "Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению", - говорится в сообщении. В пятницу пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в социальной сети проинформировал, что глава государства поручил установить местонахождение подозреваемых в нападении на Садыкова в Киеве, Астана готова сотрудничать с Украиной, в том числе по линии Интерпола. Украинские СМИ 18 июня сообщили, что неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция Украины подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953680921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев, казахстан, берик уали, интерпол
В мире, Украина, Киев, Казахстан, Берик Уали, Интерпол
В Казахстане задержали подозреваемого в покушении на журналиста
Подозреваемый в покушении на журналиста в Киеве сдался казахстанской полиции
АЛМА-АТА, 22 июн – РИА Новости. Один из подозреваемых в покушении на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, которое произошло 18 июня в Киеве, сдался правоохранителям, его соучастник находится в розыске, сообщает в субботу пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана.
"Двадцать первого июня Жаканбаев А.М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления. Для установления местонахождения Каратаева М. проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главного надзорного ведомства страны.
Сообщается, что правоохранительные органы Украины
проявили оперативность и в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших преступление против Садыкова.
"Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению", - говорится в сообщении.
В пятницу пресс-секретарь президента Берик Уали
на своей странице в социальной сети проинформировал, что глава государства поручил установить местонахождение подозреваемых в нападении на Садыкова в Киеве, Астана готова сотрудничать с Украиной, в том числе по линии Интерпола
.
Украинские СМИ 18 июня сообщили, что неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция Украины подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.