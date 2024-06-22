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Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино - РИА Новости, 22.06.2024
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17:48 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/poezda-1954757792.html
Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино
Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино - РИА Новости, 22.06.2024
Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино
Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино через станцию Тушино по техническим причинам, возможны опоздания составов в обратном направлении,... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:48
2024-06-22T17:48
нахабино
московская железная дорога
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино через станцию Тушино по техническим причинам, возможны опоздания составов в обратном направлении, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. "В настоящее время по техническим причинам поезда МЦД-2 в сторону Нахабино через станцию Тушино следуют со снижением скорости. Возможны опоздания поездов в обратном направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что Московская железная дорога принимает необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.
https://radiosputnik.ru/20240321/mtsd-1934764027.html
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нахабино, московская железная дорога
Нахабино, Московская железная дорога
Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино

Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино по техпричинам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНовый поезд "Иволга 4.0" в Москве
Новый поезд Иволга 4.0 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Новый поезд "Иволга 4.0" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино через станцию Тушино по техническим причинам, возможны опоздания составов в обратном направлении, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.
«
"В настоящее время по техническим причинам поезда МЦД-2 в сторону Нахабино через станцию Тушино следуют со снижением скорости. Возможны опоздания поездов в обратном направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Московская железная дорога принимает необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.
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НахабиноМосковская железная дорога
 
 
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