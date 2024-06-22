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Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино
Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино - РИА Новости, 22.06.2024
Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино
Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино через станцию Тушино по техническим причинам, возможны опоздания составов в обратном направлении,... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:48
2024-06-22T17:48
2024-06-22T17:48
нахабино
московская железная дорога
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино через станцию Тушино по техническим причинам, возможны опоздания составов в обратном направлении, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. "В настоящее время по техническим причинам поезда МЦД-2 в сторону Нахабино через станцию Тушино следуют со снижением скорости. Возможны опоздания поездов в обратном направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что Московская железная дорога принимает необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.
https://radiosputnik.ru/20240321/mtsd-1934764027.html
нахабино
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нахабино, московская железная дорога
Нахабино, Московская железная дорога
Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино
Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино по техпричинам