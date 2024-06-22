https://ria.ru/20240622/poezda-1954757792.html

Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино

Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино - РИА Новости, 22.06.2024

Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино

Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино через станцию Тушино по техническим причинам, возможны опоздания составов в обратном направлении,... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T17:48

2024-06-22T17:48

2024-06-22T17:48

нахабино

московская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943513901_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_046ff8f8b23fc71be3248fe8391f193e.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Поезда МЦД-2 следуют со снижением скорости в сторону Нахабино через станцию Тушино по техническим причинам, возможны опоздания составов в обратном направлении, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. "В настоящее время по техническим причинам поезда МЦД-2 в сторону Нахабино через станцию Тушино следуют со снижением скорости. Возможны опоздания поездов в обратном направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что Московская железная дорога принимает необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.

https://radiosputnik.ru/20240321/mtsd-1934764027.html

нахабино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нахабино, московская железная дорога