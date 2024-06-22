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В районе аэродрома в Луцке прогремел взрыв, сообщило подполье
В районе аэродрома в Луцке прогремел взрыв, сообщило подполье - РИА Новости, 22.06.2024
В районе аэродрома в Луцке прогремел взрыв, сообщило подполье
Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта в Луцке Волынской области на западе Украины, где расположены подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T07:41
2024-06-22T07:41
2024-06-22T07:59
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта в Луцке Волынской области на западе Украины, где расположены подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сообщают о мощном взрыве со стороны аэродрома... Известно, что на аэродроме находится серьезный подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ", - рассказал собеседник агентства.Кроме того, как сообщили информаторы, утром в субботу удары зафиксированы на двух крупных электроподстанциях в Луцке. После чего наблюдаются перебои со светом и мобильной связью.
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волынская область, сергей лебедев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Волынская область, Сергей Лебедев, Украина, В мире
В районе аэродрома в Луцке прогремел взрыв, сообщило подполье
Подполье: в районе аэродрома в Луцке Волынской области прогремел взрыв
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта в Луцке Волынской области на западе Украины, где расположены подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сообщают о мощном взрыве со стороны аэродрома... Известно, что на аэродроме находится серьезный подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, как сообщили информаторы, утром в субботу удары зафиксированы на двух крупных электроподстанциях в Луцке. После чего наблюдаются перебои со светом и мобильной связью.