https://ria.ru/20240622/podpole-1954663716.html

В районе аэродрома в Луцке прогремел взрыв, сообщило подполье

В районе аэродрома в Луцке прогремел взрыв, сообщило подполье - РИА Новости, 22.06.2024

В районе аэродрома в Луцке прогремел взрыв, сообщило подполье

Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта в Луцке Волынской области на западе Украины, где расположены подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T07:41

2024-06-22T07:41

2024-06-22T07:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта в Луцке Волынской области на западе Украины, где расположены подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сообщают о мощном взрыве со стороны аэродрома... Известно, что на аэродроме находится серьезный подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ", - рассказал собеседник агентства.Кроме того, как сообщили информаторы, утром в субботу удары зафиксированы на двух крупных электроподстанциях в Луцке. После чего наблюдаются перебои со светом и мобильной связью.

https://ria.ru/20240622/ukraina-1954661094.html

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волынская область, сергей лебедев, украина, в мире