https://ria.ru/20240622/podpole-1954662835.html

ВС России ударили по складам ВСУ во Львовской области, сообщило подполье

ВС России ударили по складам ВСУ во Львовской области, сообщило подполье - РИА Новости, 22.06.2024

ВС России ударили по складам ВСУ во Львовской области, сообщило подполье

ВС России нанесли удары по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T07:21

2024-06-22T07:21

2024-06-22T08:49

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. ВС России нанесли удары по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сообщают о взрыве с сильной детонацией в направлении вагоно-сортировочного участка ж/д станции, где находится бывшие склады военной части 1601, которые задействованы вновь ВСУ. На эти склады завезли детали самолетов", — рассказал собеседник агентства.После взрывов, как сообщил Лебедев, туда направились машины скорой помощи и спасатели, ряд улиц перекрыт.Кроме того, подполье зафиксировало попадание в подстанцию в городе Стрый. Ранее Лебедев сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры во Львовской области, а также в Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской областях.В ночь на субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области, в Винницкой области, Павлограде Днепропетровской области и городе Стрый Львовской области. Глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240622/fab-1954650609.html

https://ria.ru/20240621/podpole-1954631792.html

львовская область

украина

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львовская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей лебедев, украина, хмельницкий (город), в мире