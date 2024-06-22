https://ria.ru/20240622/podpole-1954662835.html
ВС России ударили по складам ВСУ во Львовской области, сообщило подполье
ВС России ударили по складам ВСУ во Львовской области, сообщило подполье - РИА Новости, 22.06.2024
ВС России ударили по складам ВСУ во Львовской области, сообщило подполье
ВС России нанесли удары по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T07:21
2024-06-22T07:21
2024-06-22T08:49
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. ВС России нанесли удары по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сообщают о взрыве с сильной детонацией в направлении вагоно-сортировочного участка ж/д станции, где находится бывшие склады военной части 1601, которые задействованы вновь ВСУ. На эти склады завезли детали самолетов", — рассказал собеседник агентства.После взрывов, как сообщил Лебедев, туда направились машины скорой помощи и спасатели, ряд улиц перекрыт.Кроме того, подполье зафиксировало попадание в подстанцию в городе Стрый. Ранее Лебедев сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры во Львовской области, а также в Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской областях.В ночь на субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области, в Винницкой области, Павлограде Днепропетровской области и городе Стрый Львовской области. Глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240622/fab-1954650609.html
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Специальная военная операция на Украине, Львовская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Украина, Хмельницкий (город), В мире
ВС России ударили по складам ВСУ во Львовской области, сообщило подполье
Подполье: во Львовской области атакованы склады ВСУ с деталями для самолетов