Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по складам ВСУ во Львовской области, сообщило подполье - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 22.06.2024 (обновлено: 08:49 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/podpole-1954662835.html
ВС России ударили по складам ВСУ во Львовской области, сообщило подполье
ВС России ударили по складам ВСУ во Львовской области, сообщило подполье - РИА Новости, 22.06.2024
ВС России ударили по складам ВСУ во Львовской области, сообщило подполье
ВС России нанесли удары по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T07:21
2024-06-22T08:49
специальная военная операция на украине
львовская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сергей лебедев
украина
хмельницкий (город)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919436028_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_62f9844596904f82a54dde4ff4fc4131.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. ВС России нанесли удары по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сообщают о взрыве с сильной детонацией в направлении вагоно-сортировочного участка ж/д станции, где находится бывшие склады военной части 1601, которые задействованы вновь ВСУ. На эти склады завезли детали самолетов", — рассказал собеседник агентства.После взрывов, как сообщил Лебедев, туда направились машины скорой помощи и спасатели, ряд улиц перекрыт.Кроме того, подполье зафиксировало попадание в подстанцию в городе Стрый. Ранее Лебедев сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры во Львовской области, а также в Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской областях.В ночь на субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области, в Винницкой области, Павлограде Днепропетровской области и городе Стрый Львовской области. Глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240622/fab-1954650609.html
https://ria.ru/20240621/podpole-1954631792.html
львовская область
украина
хмельницкий (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919436028_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bb4b111b346a7c1dcfabbfc5490c6144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
львовская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей лебедев, украина, хмельницкий (город), в мире
Специальная военная операция на Украине, Львовская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Украина, Хмельницкий (город), В мире
ВС России ударили по складам ВСУ во Львовской области, сообщило подполье

Подполье: во Львовской области атакованы склады ВСУ с деталями для самолетов

© ДСНС КиївщиниСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
© ДСНС Київщини
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. ВС России нанесли удары по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Сообщают о взрыве с сильной детонацией в направлении вагоно-сортировочного участка ж/д станции, где находится бывшие склады военной части 1601, которые задействованы вновь ВСУ. На эти склады завезли детали самолетов", — рассказал собеседник агентства.
После взрывов, как сообщил Лебедев, туда направились машины скорой помощи и спасатели, ряд улиц перекрыт.
Кроме того, подполье зафиксировало попадание в подстанцию в городе Стрый.
Авиабомба ФАБ-3000
Появилось видео нового удара ФАБ-3000 по ВСУ
01:52
Ранее Лебедев сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры во Львовской области, а также в Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской областях.
В ночь на субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области, в Винницкой области, Павлограде Днепропетровской области и городе Стрый Львовской области. Глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Подполье: иностранные инструкторы ВСУ уничтожены при ударе по Грибовке
Вчера, 21:22
 
Специальная военная операция на УкраинеЛьвовская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевУкраинаХмельницкий (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала