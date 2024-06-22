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Хинштейн в День памяти и скорби предрек России победу в спецоперации

Хинштейн в День памяти и скорби предрек России победу в спецоперации - РИА Новости, 22.06.2024

Хинштейн в День памяти и скорби предрек России победу в спецоперации

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Россию снова ждет победа, подобная той, которую страна одержала в Великой... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T01:17

2024-06-22T01:17

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общество

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александр хинштейн

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Россию снова ждет победа, подобная той, которую страна одержала в Великой Отечественной войне. Двадцать второго июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. "Наша память дает нам уверенность в том, что та победа, которую страна достигла в тяжелейшей войне, ждет нас впереди и сегодня. Потому что наши воины в зоне специальной военной операции - это наследники воинов Великой Отечественной войны", - приводятся слова Хинштейна в Telegram-канале "Единой России". Депутат отметил, что долг россиян - помнить о героях былых времен, об их победах и о горечи Великой Отечественной войны. По словам Хинштейна, это является "главной прививкой от беспамятства". Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом. 24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год).

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общество, россия, александр хинштейн, владимир путин, госдума рф, единая россия