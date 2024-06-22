https://ria.ru/20240622/plennye-1954636237.html

"К нам "враг" относится лучше": украинские военные о жизни в плену

"К нам "враг" относится лучше": украинские военные о жизни в плену - РИА Новости, 22.06.2024

"К нам "враг" относится лучше": украинские военные о жизни в плену

Вот уже больше двух лет киевский режим отказывается забирать бойцов ВСУ, сдавшихся в плен. Их имена и фамилии давно внесены в списки на обмен, однако... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T08:00

2024-06-22T08:00

2024-06-22T14:14

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Вот уже больше двух лет киевский режим отказывается забирать бойцов ВСУ, сдавшихся в плен. Их имена и фамилии давно внесены в списки на обмен, однако политической воли Украины на это нет.Третий год они просыпаются и засыпают с надеждой вновь увидеть родных — жен, детей, матерей, внуков. Надеются, что киевская власть о них не забыла. И благодарят русских солдат за то, что им сохранили жизнь и хорошо приняли. "Слава Богу, попал в плен. Много кто из ребят остался там лежать", — это слова одного из пленных.Об их жизни, быте, а также о том, что они думают и говорят, — в материале РИА Новости."Мы виноваты, мы поверили"Дмитрий Селютин из 36-й бригады морской пехоты ВСУ в 2018-м после срочной службы остался в армии по контракту санинструктором. В Мариуполе занимался эвакуацией раненых. "Буквально на 47-й день я попал в плен", — объясняет он.Его отец — военный, мать — медик. "Моя покойная прабабушка дошла от Смоленска до Москвы, от Москвы до Берлина, она была медиком во время Второй мировой войны. Тоже выполняла функции санитарного инструктора, эвакуации. Даже говорила, что немецкие танки подрывала", — рассказывает Селютин.Пленный не отрицает, что в украинской армии есть проблема пропаганды нацистской идеологии."Меня всегда поражало, что это не пресекалось. Ведь в Украине есть статья за нацизм, за свастику. Но почему-то командованием не пресекалось", — отмечает бывший санитар.О Селютине неоднократно писали украинские СМИ, его фамилия есть в списках на обмен, которые передавала Россия Украине, однако киевская сторона оставила это без внимания.Военнослужащий той же 36-й бригады морской пехоты, которая, к слову, считается элитной, Руслан Шульга оказался в плену на 45-й день на фронте, тоже в Мариуполе. Его с сослуживцами российские военные взяли в кольцо. Шульга решил сдаться. "Военные Российской Федерации приняли [нас] отлично, накормили, напоили, обустроили", — вспоминает он.Сначала "была идея", но, когда украинская власть их бросила, воевали для того, чтобы выжить, признается морпех."Нас подкармливали этими закидонами, что к нам идет подмога, к нам идут припасы, ждите. И в итоге прилетали вертолеты и только забирали "трехсотых". Какая же это подмога? Потом нам говорили: к вам идет эшелон, к вам идет еще что-то. И ты людям это тоже пересказываешь, рассказываешь. Они говорят: "Да, да, мы ждем". В определенный момент понимаем, что просто кидают еще раз, еще на неделю", — говорит он.Когда российская армия замкнула круг, киевский режим продолжал обещать "подмогу"."Мы виноваты. Мы поверили. [Они] обещали, мы верили. Нам навешали лапшу на уши и все", — подчеркивает пленный.Шульга надеется, что вернется к семье, однако ответа на вопрос, почему же до сих пор его не обменяли, у морпеха нет."Относятся как к человеку"В беседах с РИА Новости все пленные упоминали человечное отношение и российских военных, и администрации мест содержания. А ведь они готовились к самому худшему."Слава Богу, попал в плен. Много кто из ребят остался там лежать. Я считаю, это отличный исход, что я могу еще увидеть внуков, жену", — признается военнослужащий Виталий Кесляк.Распорядок дня стандартный: ранний подъем, завтрак, прогулка. На площадке есть брусья, турник. Из развлечений — не только книги, но и радио. Можно посмотреть кино, послушать музыку, сыграть в шахматы."Я в основном молюсь, медитирую и читаю богодухновенные книги", — рассказывает пленный по имени Сергей.На территории каждого изолятора есть церковь. Помимо этого, к пленным приезжает батюшка, дарит крестики, иконки, книги.Питание разнообразное. Кухня готовит по российским стандартам: крупы, мясо, рыба, молочные продукты, хлеб, овощи, витаминизированные компоты. Среди блюд – каша гречневая с мясом, рассольник, куриный суп, отварной рис с мясом, рыба жареная, винегрет и квашенная капуста."Кормят вкусно, я даже поправился здесь", — отмечает бывший военнослужащий ВСУ Рязанцев.По утрам врачи совершают обход, при необходимости дают лекарства.Каждые полгода пленные проходят медицинское обследование. Кроме того, с ними работают психологи.Раз в неделю — баня. Конечно, это сложно назвать настоящей баней, скорее большая душевая, однако там есть все необходимое: чистые полотенца, банные принадлежности. Постельное белье и одежду пленных регулярно стирают."Спасибо большое администрации за поддержку, честно. Бывает, стоишь, задумался, вспомнил что-то. И сотрудник заметил, спрашивает: "Что грустный? Да не грусти". Отношение по-доброму, по-человечески", — говорит Селютин."Не хочу возвращаться на фронт, чтобы моей маме пришло письмо с цифрой 200"О нежелании воевать в случае обмена говорил каждый. Одни не верят и не видят врага в российских солдатах, другие не готовы больше расставаться с семьей, хотят увидеть, как растет сын или дочь. Некоторые понимают, что случившееся — результат провокаций западных политиков.Многие готовы сменить гражданство."Если была бы возможность, я бы, конечно, попросил российское гражданство. Потому что я не хочу возвращаться на фронт, чтобы моей маме пришло письмо с цифрой 200 и цинковый гроб", — объясняет Селютин.Он был бы рад поделиться с окружающими своими талантами. "Я думаю, мне есть что предоставить миру, кроме как себя как пушечное мясо", — уверен пленный.Морпех Алексей Бошин тоже хочет домой, к семье. "Где моя семья, там и я, если они на территории Российской Федерации, то я возвращусь к ним", — подчеркивает он."Я бы хотел обратиться к европейской стороне, к американской стороне, чтобы остановили это безумие, которое происходит на наших землях. Сколько людей уже погибло, сколько людей еще, к сожалению, может погибнуть", — говорит украинский военнослужащий Александр Сыч.Он играл в военном оркестре, провожавшем волны мобилизованных."Я видел, как десятки матерей идут и падают, теряют сознание, провожая своих детей в последний путь. Пожалуйста, остановите эту войну… У меня через две недели после того, как я попал на территорию Российской Федерации, родилась дочь. Я даже не знаю, что с ней, как жена моя. Дай бог, что все хорошо", — добавляет пленный. И призывает мировое сообщество сесть за стол переговоров, чтобы "решить конфликт мирным путем".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинские военные об их жизни в плену «К нам «враг» относится лучше, чем свои»: украинские военные об их жизни в плену МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Вот уже больше двух лет киевский режим отказывается забирать бойцов ВСУ, сдавшихся в плен. Их имена и фамилии давно внесены в списки на обмен, однако политической воли Украины на это нет. 2024-06-22T08:00 true PT5M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мариуполь, москва, украина, вооруженные силы украины