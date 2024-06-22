"К нам "враг" относится лучше": украинские военные о жизни в плену
"К нам "враг" относится лучше, чем свои": украинские военные об их жизни в плену
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Вот уже больше двух лет киевский режим отказывается забирать бойцов ВСУ, сдавшихся в плен. Их имена и фамилии давно внесены в списки на обмен, однако политической воли Украины на это нет.
Третий год они просыпаются и засыпают с надеждой вновь увидеть родных — жен, детей, матерей, внуков. Надеются, что киевская власть о них не забыла. И благодарят русских солдат за то, что им сохранили жизнь и хорошо приняли. "Слава Богу, попал в плен. Много кто из ребят остался там лежать", — это слова одного из пленных.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении
Об их жизни, быте, а также о том, что они думают и говорят, — в материале РИА Новости.
"Мы виноваты, мы поверили"
Пленный не отрицает, что в украинской армии есть проблема пропаганды нацистской идеологии.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении
"Меня всегда поражало, что это не пресекалось. Ведь в Украине есть статья за нацизм, за свастику. Но почему-то командованием не пресекалось", — отмечает бывший санитар.
О Селютине неоднократно писали украинские СМИ, его фамилия есть в списках на обмен, которые передавала Россия Украине, однако киевская сторона оставила это без внимания.
Военнослужащий той же 36-й бригады морской пехоты, которая, к слову, считается элитной, Руслан Шульга оказался в плену на 45-й день на фронте, тоже в Мариуполе. Его с сослуживцами российские военные взяли в кольцо. Шульга решил сдаться. "Военные Российской Федерации приняли [нас] отлично, накормили, напоили, обустроили", — вспоминает он.
Сначала "была идея", но, когда украинская власть их бросила, воевали для того, чтобы выжить, признается морпех.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЕда для украинских пленных в российском исправительном учреждении
Еда для украинских пленных в российском исправительном учреждении
"Нас подкармливали этими закидонами, что к нам идет подмога, к нам идут припасы, ждите. И в итоге прилетали вертолеты и только забирали "трехсотых". Какая же это подмога? Потом нам говорили: к вам идет эшелон, к вам идет еще что-то. И ты людям это тоже пересказываешь, рассказываешь. Они говорят: "Да, да, мы ждем". В определенный момент понимаем, что просто кидают еще раз, еще на неделю", — говорит он.
Когда российская армия замкнула круг, киевский режим продолжал обещать "подмогу".
"Мы виноваты. Мы поверили. [Они] обещали, мы верили. Нам навешали лапшу на уши и все", — подчеркивает пленный.
Шульга надеется, что вернется к семье, однако ответа на вопрос, почему же до сих пор его не обменяли, у морпеха нет.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении
"Относятся как к человеку"
В беседах с РИА Новости все пленные упоминали человечное отношение и российских военных, и администрации мест содержания. А ведь они готовились к самому худшему.
"Слава Богу, попал в плен. Много кто из ребят остался там лежать. Я считаю, это отличный исход, что я могу еще увидеть внуков, жену", — признается военнослужащий Виталий Кесляк.
Распорядок дня стандартный: ранний подъем, завтрак, прогулка. На площадке есть брусья, турник. Из развлечений — не только книги, но и радио. Можно посмотреть кино, послушать музыку, сыграть в шахматы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении
"Я в основном молюсь, медитирую и читаю богодухновенные книги", — рассказывает пленный по имени Сергей.
На территории каждого изолятора есть церковь. Помимо этого, к пленным приезжает батюшка, дарит крестики, иконки, книги.
Питание разнообразное. Кухня готовит по российским стандартам: крупы, мясо, рыба, молочные продукты, хлеб, овощи, витаминизированные компоты. Среди блюд – каша гречневая с мясом, рассольник, куриный суп, отварной рис с мясом, рыба жареная, винегрет и квашенная капуста.
"Кормят вкусно, я даже поправился здесь", — отмечает бывший военнослужащий ВСУ Рязанцев.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМедик осматривает украинского пленного в российском исправительном учреждении
Медик осматривает украинского пленного в российском исправительном учреждении
По утрам врачи совершают обход, при необходимости дают лекарства.
Каждые полгода пленные проходят медицинское обследование. Кроме того, с ними работают психологи.
Раз в неделю — баня. Конечно, это сложно назвать настоящей баней, скорее большая душевая, однако там есть все необходимое: чистые полотенца, банные принадлежности. Постельное белье и одежду пленных регулярно стирают.
"Спасибо большое администрации за поддержку, честно. Бывает, стоишь, задумался, вспомнил что-то. И сотрудник заметил, спрашивает: "Что грустный? Да не грусти". Отношение по-доброму, по-человечески", — говорит Селютин.
"Не хочу возвращаться на фронт, чтобы моей маме пришло письмо с цифрой 200"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении
О нежелании воевать в случае обмена говорил каждый. Одни не верят и не видят врага в российских солдатах, другие не готовы больше расставаться с семьей, хотят увидеть, как растет сын или дочь. Некоторые понимают, что случившееся — результат провокаций западных политиков.
Многие готовы сменить гражданство.
"Если была бы возможность, я бы, конечно, попросил российское гражданство. Потому что я не хочу возвращаться на фронт, чтобы моей маме пришло письмо с цифрой 200 и цинковый гроб", — объясняет Селютин.
Он был бы рад поделиться с окружающими своими талантами. "Я думаю, мне есть что предоставить миру, кроме как себя как пушечное мясо", — уверен пленный.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЕда для украинских пленных в российском исправительном учреждении
Еда для украинских пленных в российском исправительном учреждении
Морпех Алексей Бошин тоже хочет домой, к семье. "Где моя семья, там и я, если они на территории Российской Федерации, то я возвращусь к ним", — подчеркивает он.
"Я бы хотел обратиться к европейской стороне, к американской стороне, чтобы остановили это безумие, которое происходит на наших землях. Сколько людей уже погибло, сколько людей еще, к сожалению, может погибнуть", — говорит украинский военнослужащий Александр Сыч.
Он играл в военном оркестре, провожавшем волны мобилизованных.
"Я видел, как десятки матерей идут и падают, теряют сознание, провожая своих детей в последний путь. Пожалуйста, остановите эту войну… У меня через две недели после того, как я попал на территорию Российской Федерации, родилась дочь. Я даже не знаю, что с ней, как жена моя. Дай бог, что все хорошо", — добавляет пленный. И призывает мировое сообщество сесть за стол переговоров, чтобы "решить конфликт мирным путем".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные в российском исправительном учреждении
Украинские военнопленные в российском исправительном учреждении