Рейтинг@Mail.ru
Морпехи ВСУ пристыдили Зеленского, что их бросили в плену - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 22.06.2024 (обновлено: 09:31 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/plen-1954666299.html
Морпехи ВСУ пристыдили Зеленского, что их бросили в плену
Морпехи ВСУ пристыдили Зеленского, что их бросили в плену - РИА Новости, 22.06.2024
Морпехи ВСУ пристыдили Зеленского, что их бросили в плену
Находящиеся более двух лет в плену военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев ВСУ записали видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T08:35
2024-06-22T09:31
специальная военная операция на украине
мариуполь
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954667598_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4847e980b0d0fce9c5a23739074983b.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Находящиеся более двух лет в плену военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев ВСУ записали видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой обменять их. "Одного прошу президента Украины Зеленского Владимира, чтобы побыстрее освободил бойцов морской пехоты. Вы ж считаете нас сильной элитой, 36-я (отдельная бригада морской пехоты) морская пехота. Элита Украины, а мы сидим здесь дольше, нежели даже те же самые "Азов"*, так скажем. Прошу, чтобы Вы нас побыстрее обменяли всех", — обратился через корреспондента РИА Новости к Зеленскому попавший в плен более двух лет назад военнослужащий 36-й бригады Алексей Бошин. К середине апреля 2022 года более 1,3 тысячи военнослужащих украинского элитного подразделения морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе. Часть из них до сих пор остаются в плену, несмотря на готовность России обменять, в то время как боевики запрещенного в России полка "Азов"*, взятые в плен также в Мариуполе, были обменяны Киевом еще осенью 2022 года. По словам Бошина, они не ожидали, что так долго будут оставаться в плену, в то время, как обмены идут регулярно. "У нас только одна догадка, что мы никому не нужны просто. Конечно, обидно, что мы сидим два года, кого-то после нас принимали в плен и их сразу меняют, а мы дальше сидим и ждем своей очереди. Надеемся, что вернемся по своим домам, к своим семьям и близким", — сказал он.Пленные морпехи рассказали РИА Новости, что сначала были брошены командованием в Мариуполе, а теперь более двух лет они остаются в плену. "Видимо пока мы там не нужны, видимо, когда прикипит уже, как эти закончатся, тогда и нас заберут", — сказал РИА Новости пленный медик данного подразделения Дмитрий Селютин.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231115/plennyy-1909710390.html
https://ria.ru/20230923/plen-1898158327.html
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видеообращение военнопленных элитного подразделения ВСУ к Зеленскому
Находящиеся более двух лет в плену военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев ВСУ пристыдили Зеленского, что их бросили, и записали к нему видеообращение.
2024-06-22T08:35
true
PT1M33S
Украинские военные об их жизни в плену
«К нам «враг» относится лучше, чем свои»: украинские военные об их жизни в плену МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Вот уже больше двух лет киевский режим отказывается забирать бойцов ВСУ, сдавшихся в плен. Их имена и фамилии давно внесены в списки на обмен, однако политической воли Украины на это нет.
2024-06-22T08:35
true
PT5M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954667598_329:0:1769:1080_1920x0_80_0_0_065b5f7d6f72e222a5bfaede10e1a1de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Владимир Зеленский
Морпехи ВСУ пристыдили Зеленского, что их бросили в плену

Находящиеся более двух лет в плену морпехи ВСУ попросили Зеленского обменять их

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Находящиеся более двух лет в плену военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев ВСУ записали видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой обменять их.
"Одного прошу президента Украины Зеленского Владимира, чтобы побыстрее освободил бойцов морской пехоты. Вы ж считаете нас сильной элитой, 36-я (отдельная бригада морской пехоты) морская пехота. Элита Украины, а мы сидим здесь дольше, нежели даже те же самые "Азов"*, так скажем. Прошу, чтобы Вы нас побыстрее обменяли всех", — обратился через корреспондента РИА Новости к Зеленскому попавший в плен более двух лет назад военнослужащий 36-й бригады Алексей Бошин.
К середине апреля 2022 года более 1,3 тысячи военнослужащих украинского элитного подразделения морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе. Часть из них до сих пор остаются в плену, несмотря на готовность России обменять, в то время как боевики запрещенного в России полка "Азов"*, взятые в плен также в Мариуполе, были обменяны Киевом еще осенью 2022 года.
По словам Бошина, они не ожидали, что так долго будут оставаться в плену, в то время, как обмены идут регулярно.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Украинские пленные в российском исправительном учреждении
"У нас только одна догадка, что мы никому не нужны просто. Конечно, обидно, что мы сидим два года, кого-то после нас принимали в плен и их сразу меняют, а мы дальше сидим и ждем своей очереди. Надеемся, что вернемся по своим домам, к своим семьям и близким", — сказал он.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
"Кинули как мяса кусок". Украинский пленный отказался от обмена
15 ноября 2023, 23:31
Пленные морпехи рассказали РИА Новости, что сначала были брошены командованием в Мариуполе, а теперь более двух лет они остаются в плену.
"Видимо пока мы там не нужны, видимо, когда прикипит уже, как эти закончатся, тогда и нас заберут", — сказал РИА Новости пленный медик данного подразделения Дмитрий Селютин.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Сдавшийся в плен офицер ВСУ передал данные корректировщиков ударов в ДНР
23 сентября 2023, 06:52
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала