https://ria.ru/20240622/plen-1954666299.html

Морпехи ВСУ пристыдили Зеленского, что их бросили в плену

Морпехи ВСУ пристыдили Зеленского, что их бросили в плену - РИА Новости, 22.06.2024

Морпехи ВСУ пристыдили Зеленского, что их бросили в плену

Находящиеся более двух лет в плену военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев ВСУ записали видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T08:35

2024-06-22T08:35

2024-06-22T09:31

специальная военная операция на украине

мариуполь

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Находящиеся более двух лет в плену военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев ВСУ записали видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой обменять их. "Одного прошу президента Украины Зеленского Владимира, чтобы побыстрее освободил бойцов морской пехоты. Вы ж считаете нас сильной элитой, 36-я (отдельная бригада морской пехоты) морская пехота. Элита Украины, а мы сидим здесь дольше, нежели даже те же самые "Азов"*, так скажем. Прошу, чтобы Вы нас побыстрее обменяли всех", — обратился через корреспондента РИА Новости к Зеленскому попавший в плен более двух лет назад военнослужащий 36-й бригады Алексей Бошин. К середине апреля 2022 года более 1,3 тысячи военнослужащих украинского элитного подразделения морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе. Часть из них до сих пор остаются в плену, несмотря на готовность России обменять, в то время как боевики запрещенного в России полка "Азов"*, взятые в плен также в Мариуполе, были обменяны Киевом еще осенью 2022 года. По словам Бошина, они не ожидали, что так долго будут оставаться в плену, в то время, как обмены идут регулярно. "У нас только одна догадка, что мы никому не нужны просто. Конечно, обидно, что мы сидим два года, кого-то после нас принимали в плен и их сразу меняют, а мы дальше сидим и ждем своей очереди. Надеемся, что вернемся по своим домам, к своим семьям и близким", — сказал он.Пленные морпехи рассказали РИА Новости, что сначала были брошены командованием в Мариуполе, а теперь более двух лет они остаются в плену. "Видимо пока мы там не нужны, видимо, когда прикипит уже, как эти закончатся, тогда и нас заберут", — сказал РИА Новости пленный медик данного подразделения Дмитрий Селютин.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231115/plennyy-1909710390.html

https://ria.ru/20230923/plen-1898158327.html

мариуполь

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Видеообращение военнопленных элитного подразделения ВСУ к Зеленскому Находящиеся более двух лет в плену военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев ВСУ пристыдили Зеленского, что их бросили, и записали к нему видеообращение. 2024-06-22T08:35 true PT1M33S

Украинские военные об их жизни в плену «К нам «враг» относится лучше, чем свои»: украинские военные об их жизни в плену МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Вот уже больше двух лет киевский режим отказывается забирать бойцов ВСУ, сдавшихся в плен. Их имена и фамилии давно внесены в списки на обмен, однако политической воли Украины на это нет. 2024-06-22T08:35 true PT5M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, владимир зеленский