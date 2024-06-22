https://ria.ru/20240622/plan-1954755409.html

"Начнется паника". Раскрыт новый план Киева в отношении России

"Начнется паника". Раскрыт новый план Киева в отношении России - РИА Новости, 22.06.2024

"Начнется паника". Раскрыт новый план Киева в отношении России

Украинское руководство попытается обострить конфликт с Россией, чтобы подготовить общество к возможным переговорам о мире, заявил киевский политолог Константин... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T17:32

2024-06-22T17:32

2024-06-22T22:12

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинское руководство попытается обострить конфликт с Россией, чтобы подготовить общество к возможным переговорам о мире, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*."Прежде чем начать переговоры о мире, будет еще одно обострение. Я думаю, что власть попытается летом инициировать новое контрнаступление для того, чтобы укрепить свои переговорные позиции", — спрогнозировал эксперт.По его мнению, агрессивная мобилизация, которая сейчас идет на Украине, нужна для того, чтобы в обществе возник серьезный запрос на мирное урегулирование конфликта."Население будет сейчас говорить: "Да хоть как угодно заканчивайте эту войну. Отдайте хоть все Левобережье (Украины. — Прим. ред.). Сейчас начнутся такие панические настроения", — полагает Бондаренко.В июне на встрече с руководством МИД России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Владимир Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240622/stsenariy-1954744196.html

https://ria.ru/20240622/rossiya-1954732348.html

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954055350.html

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в мире, россия, украина, киев, константин бондаренко, владимир путин, владимир зеленский, нато