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"Начнется паника". Раскрыт новый план Киева в отношении России
"Начнется паника". Раскрыт новый план Киева в отношении России - РИА Новости, 22.06.2024
"Начнется паника". Раскрыт новый план Киева в отношении России
Украинское руководство попытается обострить конфликт с Россией, чтобы подготовить общество к возможным переговорам о мире, заявил киевский политолог Константин... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:32
2024-06-22T17:32
2024-06-22T22:12
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинское руководство попытается обострить конфликт с Россией, чтобы подготовить общество к возможным переговорам о мире, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*."Прежде чем начать переговоры о мире, будет еще одно обострение. Я думаю, что власть попытается летом инициировать новое контрнаступление для того, чтобы укрепить свои переговорные позиции", — спрогнозировал эксперт.По его мнению, агрессивная мобилизация, которая сейчас идет на Украине, нужна для того, чтобы в обществе возник серьезный запрос на мирное урегулирование конфликта."Население будет сейчас говорить: "Да хоть как угодно заканчивайте эту войну. Отдайте хоть все Левобережье (Украины. — Прим. ред.). Сейчас начнутся такие панические настроения", — полагает Бондаренко.В июне на встрече с руководством МИД России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Владимир Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240622/stsenariy-1954744196.html
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В мире, Россия, Украина, Киев, Константин Бондаренко, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
"Начнется паника". Раскрыт новый план Киева в отношении России
Бондаренко: Киев пойдет на большое обострение, чтобы начать переговоры с РФ