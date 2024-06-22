https://ria.ru/20240622/patrushev-1954678909.html

Власти Украины отличились в извращении истории, заявил Патрушев

Власти Украины отличились в извращении истории, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.06.2024

Власти Украины отличились в извращении истории, заявил Патрушев

Неонацистские власти современной Украины особо отличились в извращении истории, называя бандеровцев 80-летней давности "движением сопротивления" и ставя знак... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T10:21

2024-06-22T10:21

2024-06-22T10:21

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Неонацистские власти современной Украины особо отличились в извращении истории, называя бандеровцев 80-летней давности "движением сопротивления" и ставя знак равенства между советским строем и германским национал-социализмом, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев. США и Европа продолжают оказывать масштабную военную и военно-техническую помощь Киеву, "преследуя навязчивую цель — нанесение стратегического поражения России и ее уничтожение", написал Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона". "Силовые действия Запада подкрепляются многолетней беззастенчивой и прямолинейной информационно-пропагандистской обработкой населения Европы. К голосам тех, кто на протяжении многих лет без зазрения совести отождествлял коммунистическую Россию с фашистским режимом, охотно подключились прибалты и другие новоиспеченные члены НАТО", - добавил Патрушев. "Но особо отличились в извращении истории неонацистские власти современной Украины, где в школьных учебниках преступная организация УПА* с придыханием зовется "антифашистским движением сопротивления" и между советским строем и германским национал-социализмом ставится знак равенства", - отметил он. По словам Патрушева, зверства бандеровских пособников нацистов в Европе и на Украине "в полном соответствии с методичками западных управленцев замалчиваются".* Запрещенные в России экстремистские организации. "При этом на государственном уровне возвеличиваются убийцы и каратели. Мировым позором обернулось чествование в канадском парламенте украинского националиста Гунько, служившего в дивизии СС "Галичина", и его награждение почетным знаком "За заслуги перед Тернопольщиной", - написал он. Овация нацистскому преступнику разоблачила сущность властей Украины и сил, поддерживающих их на Западе — в том числе в Прибалтике, "где в ранг героев возводятся пособники фашистов, по локоть запятнавших себя в крови своих соотечественников, а памятники советским воинам-освободителям предаются забвению", отметил Патрушев. "Народы России сегодня вновь освобождают от западной оккупации многострадальное население Украины. Русское — в большинстве своем. Трудно найти украинца, у которого не было бы русских корней. Но марионеточный киевский режим по указке западных хозяев подавляет родственные связи, заставляет идти на бойню людей, говорящих и думающих на русском языке, воспитанных на русской истории и литературе, а также на русских традициях", - написал Патрушев.

https://ria.ru/20240608/kniga-1951564912.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, европа, николай патрушев, украинская повстанческая армия, нато