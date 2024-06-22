https://ria.ru/20240622/patrushev-1954678909.html
Власти Украины отличились в извращении истории, заявил Патрушев
Власти Украины отличились в извращении истории, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.06.2024
Власти Украины отличились в извращении истории, заявил Патрушев
Неонацистские власти современной Украины особо отличились в извращении истории, называя бандеровцев 80-летней давности "движением сопротивления" и ставя знак... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:21
2024-06-22T10:21
2024-06-22T10:21
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Неонацистские власти современной Украины особо отличились в извращении истории, называя бандеровцев 80-летней давности "движением сопротивления" и ставя знак равенства между советским строем и германским национал-социализмом, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев. США и Европа продолжают оказывать масштабную военную и военно-техническую помощь Киеву, "преследуя навязчивую цель — нанесение стратегического поражения России и ее уничтожение", написал Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона". "Силовые действия Запада подкрепляются многолетней беззастенчивой и прямолинейной информационно-пропагандистской обработкой населения Европы. К голосам тех, кто на протяжении многих лет без зазрения совести отождествлял коммунистическую Россию с фашистским режимом, охотно подключились прибалты и другие новоиспеченные члены НАТО", - добавил Патрушев. "Но особо отличились в извращении истории неонацистские власти современной Украины, где в школьных учебниках преступная организация УПА* с придыханием зовется "антифашистским движением сопротивления" и между советским строем и германским национал-социализмом ставится знак равенства", - отметил он. По словам Патрушева, зверства бандеровских пособников нацистов в Европе и на Украине "в полном соответствии с методичками западных управленцев замалчиваются".* Запрещенные в России экстремистские организации. "При этом на государственном уровне возвеличиваются убийцы и каратели. Мировым позором обернулось чествование в канадском парламенте украинского националиста Гунько, служившего в дивизии СС "Галичина", и его награждение почетным знаком "За заслуги перед Тернопольщиной", - написал он. Овация нацистскому преступнику разоблачила сущность властей Украины и сил, поддерживающих их на Западе — в том числе в Прибалтике, "где в ранг героев возводятся пособники фашистов, по локоть запятнавших себя в крови своих соотечественников, а памятники советским воинам-освободителям предаются забвению", отметил Патрушев. "Народы России сегодня вновь освобождают от западной оккупации многострадальное население Украины. Русское — в большинстве своем. Трудно найти украинца, у которого не было бы русских корней. Но марионеточный киевский режим по указке западных хозяев подавляет родственные связи, заставляет идти на бойню людей, говорящих и думающих на русском языке, воспитанных на русской истории и литературе, а также на русских традициях", - написал Патрушев.
https://ria.ru/20240608/kniga-1951564912.html
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, европа, николай патрушев, украинская повстанческая армия, нато
В мире, Россия, Украина, Европа, Николай Патрушев, Украинская повстанческая армия, НАТО
Власти Украины отличились в извращении истории, заявил Патрушев
Патрушев: неонацистские власти Украины отличились в извращении истории
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Неонацистские власти современной Украины особо отличились в извращении истории, называя бандеровцев 80-летней давности "движением сопротивления" и ставя знак равенства между советским строем и германским национал-социализмом, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев.
США
и Европа
продолжают оказывать масштабную военную и военно-техническую помощь Киеву
, "преследуя навязчивую цель — нанесение стратегического поражения России и ее уничтожение", написал Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона".
"Силовые действия Запада подкрепляются многолетней беззастенчивой и прямолинейной информационно-пропагандистской обработкой населения Европы. К голосам тех, кто на протяжении многих лет без зазрения совести отождествлял коммунистическую Россию с фашистским режимом, охотно подключились прибалты и другие новоиспеченные члены НАТО
", - добавил Патрушев.
"Но особо отличились в извращении истории неонацистские власти современной Украины, где в школьных учебниках преступная организация УПА
* с придыханием зовется "антифашистским движением сопротивления" и между советским строем и германским национал-социализмом ставится знак равенства", - отметил он.
По словам Патрушева, зверства бандеровских пособников нацистов в Европе и на Украине "в полном соответствии с методичками западных управленцев замалчиваются".
* Запрещенные в России экстремистские организации.
"При этом на государственном уровне возвеличиваются убийцы и каратели. Мировым позором обернулось чествование в канадском парламенте украинского националиста Гунько, служившего в дивизии СС "Галичина", и его награждение почетным знаком "За заслуги перед Тернопольщиной", - написал он.
Овация нацистскому преступнику разоблачила сущность властей Украины и сил, поддерживающих их на Западе — в том числе в Прибалтике
, "где в ранг героев возводятся пособники фашистов, по локоть запятнавших себя в крови своих соотечественников, а памятники советским воинам-освободителям предаются забвению", отметил Патрушев.
"Народы России сегодня вновь освобождают от западной оккупации многострадальное население Украины. Русское — в большинстве своем. Трудно найти украинца, у которого не было бы русских корней. Но марионеточный киевский режим по указке западных хозяев подавляет родственные связи, заставляет идти на бойню людей, говорящих и думающих на русском языке, воспитанных на русской истории и литературе, а также на русских традициях", - написал Патрушев.