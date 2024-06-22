https://ria.ru/20240622/patrushev-1954678351.html

Патрушев призвал поднять вопрос о наказании за попытки пересмотра истории

Патрушев призвал поднять вопрос о наказании за попытки пересмотра истории - РИА Новости, 22.06.2024

Патрушев призвал поднять вопрос о наказании за попытки пересмотра истории

Вопрос об ответственности стран и государственных деятелей, позволяющих себе попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, надо поднимать во всех авторитетных РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T10:06

2024-06-22T10:06

2024-06-22T10:47

россия

германия

ссср

николай патрушев

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вопрос об ответственности стран и государственных деятелей, позволяющих себе попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, надо поднимать во всех авторитетных международных организациях, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала "Национальная оборона".Государственная политика в сфере защиты исторической правды предполагает реализацию целого комплекса мер, написал Патрушев."Так, во всех авторитетных международных организациях необходимо неустанно поднимать вопрос об ответственности стран и государственных деятелей, позволяющих себе попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, очернения борцов с "коричневой чумой", прямое или косвенное оправдание нацистов и их приспешников", - подчеркнул он."Нужно доводить до всеобщего сведения решения Нюрнбергского процесса, которые особенно актуальны сегодня, когда все чаще отмечается стремление возложить вину за разжигание всемирного военного пожара на страны и народы, подвергшиеся вероломному нападению гитлеровской Германии и понесшие наибольшие человеческие потери", - добавил Патрушев.По его словам, российским федеральным ведомствам даны прямые указания продолжить системную работу по наращиванию гуманитарного присутствия России в мире, по противодействию русофобии и "отмене" российской культуры, а также по сохранению за рубежом исторической правды и памяти о роли России в мировой истории."Несомненно, будет продолжена линия на усиление ответственности за призывы к реабилитации нацизма, героизацию нацистских преступников и их пособников.Беспристрастному восприятию военной истории способствует обнародование фактов массовых убийств мирного населения СССР, ставшего жертвой военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В предании гласности нуждается неблаговидная роль не только тех, кто воевал на стороне Третьего рейха, но и тех, кто его поддерживал финансово, политически и идеологически", - отметил помощник президента.Важно сделать доступными материальные свидетельства той эпохи, подчеркнул Патрушев."Официальные документы Германии и других стран являются подтверждением тому, что против русских и других —всех без исключения — национальностей, проживавших на территории СССР, был спланирован беспрецедентный акт геноцида", - написал он.В России на протяжении уже почти пяти лет осуществляется проект "Без срока давности", "призванный поставить в известность мировую общественность о геноциде нашего народа со стороны фашистской Германии, показать человеконенавистническую сущность нацизма", напомнил Патрушев."Граждане России уверены, что наша правда пробьется даже через самый толстый слой лжи и сфабрикованной англосаксами псевдоистории. На это нацелены исторические общества, общественные объединения и организации; государственные и народные проекты по сохранению памяти о героическом прошлом России; музейно-выставочная работа по увековечиванию памяти о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны", - резюмировал помощник президента.

https://ria.ru/20220509/istoriya-1787588383.html

https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html

https://ria.ru/20231102/genotsid-1906868681.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, ссср, николай патрушев