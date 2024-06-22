https://ria.ru/20240622/patrushev-1954676582.html

Искажение прошлого развязывает руки англосаксам, заявил Патрушев

Искажение прошлого развязывает руки англосаксам, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.06.2024

Искажение прошлого развязывает руки англосаксам, заявил Патрушев

Сознательное и методичное искажение прошлого, "историческое оболванивание" развязывает руки англосаксам, взявшим себе на вооружение фашистские античеловеческие... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T09:54

2024-06-22T09:54

2024-06-22T09:54

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сознательное и методичное искажение прошлого, "историческое оболванивание" развязывает руки англосаксам, взявшим себе на вооружение фашистские античеловеческие методы и использующим их в войнах под эгидой НАТО, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев. "В последнее время участились противоправные действия в отношении захоронений советских воинов за рубежом. Акты надругательства и вандализма над памятниками постоянно совершаются на Украине. Подобные выходки отмечаются в Германии, Польше, Чехии, Австрии, Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве и в других странах", - написал Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона". "Слова из "Майского вальса" о том, что "помнит Вена, помнят Альпы и Дунай" ту свободу, которую принес на их землю в мае 1945 года советский солдат, не могут остаться только текстом песни. Забыть русский вальс, назвать освободителей захватчиками, снести памятники советским воинам — вот чем сегодня озабочена Европа", - добавил Патрушев. По его словам, вместо объективного возложения вины на развязавшую кровопролитную войну Германию и ее союзников западная историография делает акцент на страданиях немцев, якобы оказавшихся "под гнетом советских войск". "При этом умалчивается, что именно советские войска в первые же дни после освобождения Берлина развернули полевые кухни и госпитали в помощь гражданскому населению немецких городов. И именно Советский Союз стал инициатором сохранения промышленности и сельского хозяйства Германии, предотвратив гуманитарную катастрофу", - подчеркнул Патрушев. Западным специалистам для написания, по их мнению, "солидных и авторитетных" исторических работ по сути даже не требуется изучение фактов, отметил помощник президента. "Выполняя антироссийский заказ Госдепартамента США, они отождествляют нацизм и коммунизм, избегают называть режимы Муссолини и Франко расистскими, а пособников фашистов подают общественности в качестве жертв. В Англии, Японии и США продолжают издаваться многотомные исследования о Великой Отечественной войне, замалчивающие зверства немецких оккупантов, потери Советского Союза, роль СССР в победе над фашизмом", - добавил Патрушев. По его словам, в этих странах сознательное методичное искажение истории уже дало свои результаты — японцы не знают или боятся прямо назвать, какая страна осуществила атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, американцы верят, что они выиграли войну в одиночку, а ряд государств Восточной Европы вообще призывают Россию покаяться за разжигание войны. "Такое историческое оболванивание развязывает руки англосаксам, взявшим на вооружение фашистские античеловеческие методы и использующим их в войнах под эгидой НАТО", - пояснил Патрушев. Происходит подмена традиционных ценностей примитивно-потребительскими, отметил он. "Самозваные "правдолюбцы" стремятся представить героизм как явление "не вполне разумное", наносящее ущерб здоровью и материальному благополучию "свободного индивида". Они пытаются осквернить светлые имена людей, являющихся нашей национальной гордостью, уничтожить память о них. По сути, ведется борьба за то, чтобы на русской земле никогда более не рождались Матросовы, Космодемьянские, Талалихины, Гастелло", - подчеркнул Патрушев. По его словам, для этого "задействуется целый спектр средств из информационно-пропагандистского арсенала: подмена подвига, замалчивание и принижение героического поступка, компрометация личности героя, извращение его образа". "Их эффективность обеспечивается широким использованием приемов и методов управляемого информационно-психологического воздействия. Действенность такого рода технологий связана прежде всего с окончанием эпохи очевидцев, которые до сих пор выступали носителями коммуникативной памяти и передавали ее следующим поколениям", - пояснил помощник президента.

https://ria.ru/20240311/memorial-1932378602.html

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897753808.html

https://ria.ru/20230921/pribaltika-1897747130.html

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Дарья Буймова

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