https://ria.ru/20240622/patrushev-1954676181.html
Патрушев призвал бороться с подстрекателями массовых беспорядков
Патрушев призвал бороться с подстрекателями массовых беспорядков - РИА Новости, 22.06.2024
Патрушев призвал бороться с подстрекателями массовых беспорядков
Российское общество подобно медикам, способным вовремя обнаружить и уничтожить рак, ради мирной и стабильной жизни должно так же на ранних этапах противостоять... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:46
2024-06-22T09:46
2024-06-22T09:46
россия
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российское общество подобно медикам, способным вовремя обнаружить и уничтожить рак, ради мирной и стабильной жизни должно так же на ранних этапах противостоять зачаткам терроризма и экстремизма, а также подстрекателям массовых беспорядков, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона". В России не вправе забывать трагические моменты отечественной истории, "времена кровавых революционных катастроф, разрушительных войн, интервенций и других актов внешней агрессии", отметил Патрушев. "Осознание причин пережитых нашей страной трагедий обязывает общество, власть, правоохранительные структуры и органы безопасности действовать на опережение. Подобно медицине, способной вовремя обнаружить и подавить клетки злокачественных опухолей и тем самым спасти организм в целом, нам всем необходимо на ранних стадиях эффективно противостоять зачаткам терроризма и экстремизма, бороться с подстрекателями массовых беспорядков во имя сохранения мирной, созидательной и стабильной жизни", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897749425.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, николай патрушев, безопасность
Россия, Николай Патрушев, Безопасность
Патрушев призвал бороться с подстрекателями массовых беспорядков
Патрушев: терроризм и экстремизм надо выявлять на ранних этапах
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Российское общество подобно медикам, способным вовремя обнаружить и уничтожить рак, ради мирной и стабильной жизни должно так же на ранних этапах противостоять зачаткам терроризма и экстремизма, а также подстрекателям массовых беспорядков, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона"
.
В России не вправе забывать трагические моменты отечественной истории, "времена кровавых революционных катастроф, разрушительных войн, интервенций и других актов внешней агрессии", отметил Патрушев.
"Осознание причин пережитых нашей страной трагедий обязывает общество, власть, правоохранительные структуры и органы безопасности действовать на опережение. Подобно медицине, способной вовремя обнаружить и подавить клетки злокачественных опухолей и тем самым спасти организм в целом, нам всем необходимо на ранних стадиях эффективно противостоять зачаткам терроризма и экстремизма, бороться с подстрекателями массовых беспорядков во имя сохранения мирной, созидательной и стабильной жизни", - подчеркнул Патрушев.