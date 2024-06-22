https://ria.ru/20240622/patrushev-1954676181.html

Патрушев призвал бороться с подстрекателями массовых беспорядков

Патрушев призвал бороться с подстрекателями массовых беспорядков - РИА Новости, 22.06.2024

Патрушев призвал бороться с подстрекателями массовых беспорядков

Российское общество подобно медикам, способным вовремя обнаружить и уничтожить рак, ради мирной и стабильной жизни должно так же на ранних этапах противостоять... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T09:46

2024-06-22T09:46

2024-06-22T09:46

россия

николай патрушев

безопасность

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российское общество подобно медикам, способным вовремя обнаружить и уничтожить рак, ради мирной и стабильной жизни должно так же на ранних этапах противостоять зачаткам терроризма и экстремизма, а также подстрекателям массовых беспорядков, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона". В России не вправе забывать трагические моменты отечественной истории, "времена кровавых революционных катастроф, разрушительных войн, интервенций и других актов внешней агрессии", отметил Патрушев. "Осознание причин пережитых нашей страной трагедий обязывает общество, власть, правоохранительные структуры и органы безопасности действовать на опережение. Подобно медицине, способной вовремя обнаружить и подавить клетки злокачественных опухолей и тем самым спасти организм в целом, нам всем необходимо на ранних стадиях эффективно противостоять зачаткам терроризма и экстремизма, бороться с подстрекателями массовых беспорядков во имя сохранения мирной, созидательной и стабильной жизни", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897749425.html

россия

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Дарья Буймова

россия, николай патрушев, безопасность