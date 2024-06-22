https://ria.ru/20240622/patrushev-1954675128.html
Победы показывали силу единого народа России, заявил Патрушев
Победы показывали силу единого народа России, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.06.2024
Победы показывали силу единого народа России, заявил Патрушев
Военные победы на протяжении веков убедительно показали силу народа России, объединяющего перед лицом общей опасности, заявил помощник президента РФ, постоянный РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:41
2024-06-22T09:41
2024-06-22T10:16
россия
николай патрушев
политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Военные победы на протяжении веков убедительно показали силу народа России, объединяющего перед лицом общей опасности, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона". "Тщетные попытки покорить Россию, поработить ее население, безгранично властвовать над ней предпринимались неоднократно. Вспомним Северную войну, Отечественную 1812 г., Крымскую, Первую мировую, иностранную военную интервенцию, Великую Отечественную войну", - написал Патрушев. "Победы русского оружия убедительно показали, что сила народа заключается в его единении перед лицом общей опасности, духовной сплоченности, справедливости тех целей, во имя которых он ведет вооруженную борьбу", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20240618/putin-1953775721.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, политика
Россия, Николай Патрушев, Политика
Победы показывали силу единого народа России, заявил Патрушев
Патрушев: победы показывали силу народа России перед лицом общей опасности
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Военные победы на протяжении веков убедительно показали силу народа России, объединяющего перед лицом общей опасности, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона"
.
"Тщетные попытки покорить Россию, поработить ее население, безгранично властвовать над ней предпринимались неоднократно. Вспомним Северную войну, Отечественную 1812 г., Крымскую, Первую мировую, иностранную военную интервенцию, Великую Отечественную войну", - написал Патрушев.
"Победы русского оружия убедительно показали, что сила народа заключается в его единении перед лицом общей опасности, духовной сплоченности, справедливости тех целей, во имя которых он ведет вооруженную борьбу", - отметил Патрушев.