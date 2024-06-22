https://ria.ru/20240622/patrushev-1954675128.html

Победы показывали силу единого народа России, заявил Патрушев

Победы показывали силу единого народа России, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.06.2024

Победы показывали силу единого народа России, заявил Патрушев

Военные победы на протяжении веков убедительно показали силу народа России, объединяющего перед лицом общей опасности, заявил помощник президента РФ, постоянный РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T09:41

2024-06-22T09:41

2024-06-22T10:16

россия

николай патрушев

политика

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Военные победы на протяжении веков убедительно показали силу народа России, объединяющего перед лицом общей опасности, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона". "Тщетные попытки покорить Россию, поработить ее население, безгранично властвовать над ней предпринимались неоднократно. Вспомним Северную войну, Отечественную 1812 г., Крымскую, Первую мировую, иностранную военную интервенцию, Великую Отечественную войну", - написал Патрушев. "Победы русского оружия убедительно показали, что сила народа заключается в его единении перед лицом общей опасности, духовной сплоченности, справедливости тех целей, во имя которых он ведет вооруженную борьбу", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20240618/putin-1953775721.html

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Дарья Буймова

россия, николай патрушев, политика