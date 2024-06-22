Рейтинг@Mail.ru
Победы показывали силу единого народа России, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 22.06.2024 (обновлено: 10:16 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/patrushev-1954675128.html
Победы показывали силу единого народа России, заявил Патрушев
Победы показывали силу единого народа России, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.06.2024
Победы показывали силу единого народа России, заявил Патрушев
Военные победы на протяжении веков убедительно показали силу народа России, объединяющего перед лицом общей опасности, заявил помощник президента РФ, постоянный РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:41
2024-06-22T10:16
россия
николай патрушев
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799244_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_2488407ace68e597a56f2f8ebf546dd2.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Военные победы на протяжении веков убедительно показали силу народа России, объединяющего перед лицом общей опасности, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона". "Тщетные попытки покорить Россию, поработить ее население, безгранично властвовать над ней предпринимались неоднократно. Вспомним Северную войну, Отечественную 1812 г., Крымскую, Первую мировую, иностранную военную интервенцию, Великую Отечественную войну", - написал Патрушев. "Победы русского оружия убедительно показали, что сила народа заключается в его единении перед лицом общей опасности, духовной сплоченности, справедливости тех целей, во имя которых он ведет вооруженную борьбу", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20240618/putin-1953775721.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2f43bf0662b7599caa7d1246af03078.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, николай патрушев, политика
Россия, Николай Патрушев, Политика
Победы показывали силу единого народа России, заявил Патрушев

Патрушев: победы показывали силу народа России перед лицом общей опасности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Военные победы на протяжении веков убедительно показали силу народа России, объединяющего перед лицом общей опасности, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона".
"Тщетные попытки покорить Россию, поработить ее население, безгранично властвовать над ней предпринимались неоднократно. Вспомним Северную войну, Отечественную 1812 г., Крымскую, Первую мировую, иностранную военную интервенцию, Великую Отечественную войну", - написал Патрушев.
"Победы русского оружия убедительно показали, что сила народа заключается в его единении перед лицом общей опасности, духовной сплоченности, справедливости тех целей, во имя которых он ведет вооруженную борьбу", - отметил Патрушев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Победа будет за Россией, заявил Путин
18 июня, 18:34
 
РоссияНиколай ПатрушевПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала