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Патрушев рассказал, почему Запад начал гибридную войну против России - РИА Новости, 22.06.2024
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09:18 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/patrushev-1954670365.html
Патрушев рассказал, почему Запад начал гибридную войну против России
Патрушев рассказал, почему Запад начал гибридную войну против России - РИА Новости, 22.06.2024
Патрушев рассказал, почему Запад начал гибридную войну против России
Российский народ в начале XXI века сплотился перед угрозой распада страны и добился возвращения величия России, это вывело из себя Запад, который развязал... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:18
2024-06-22T09:18
россия
ссср
сша
николай патрушев
центральное разведывательное управление (цру)
политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российский народ в начале XXI века сплотился перед угрозой распада страны и добился возвращения величия России, это вывело из себя Запад, который развязал против нее очередную, на этот раз гибридную войну, заявил помощник президента, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев в статье для журнала "Национальная оборона". В результате победы в Великой Отечественной войне авторитет СССР в мире неизмеримо вырос. По его словам, несмотря на колоссальные людские потери и разрушенную экономику, Советский Союз стал государством, повлиявшим на построение облика мира в системе биполярного противостояния второй половины XX столетия. "Такое политическое усиление Советского Союза Запад, привыкший присваивать себе роль творца истории, воспринял в штыки", - отметил Патрушев. Он напомнил, что уже в августе 1948 года Совет национальной безопасности США по запросу министра обороны Джеймса Форрестола представил меморандум 20/1 "Задачи в отношении России", определявший долгосрочные цели Соединенных Штатов в отношении СССР. "Суть этого документа — принижение роли Советского Союза и его народа в разгроме гитлеровского нацизма и японского милитаризма, сдерживание развития и воспрепятствование росту авторитета нашей страны на мировой арене. Усилия предполагалось сосредоточить на снижении дипломатического влияния Москвы, ослаблении экономики и советской военной мощи. При этом отдельный параграф меморандума посвящался планам образования "новой России" на фоне предполагаемой победы США над СССР", - добавил Патрушев. Чуть раньше, в декабре 1947-го, Совет национальной безопасности США возложил на ЦРУ организацию и осуществление антисоветских операций в рамках психологической войны, прежде всего рассчитанной на морально-нравственное разложение граждан СССР. "Все последующие годы созданные Западом механизмы сосредоточивались на том, чтобы разубедить нас в важности следовать историческим ценностям предков, подрывать наши традиции и устои, превратить нас в Иванов, не помнящих родства, искоренить в нас пугающую западников готовность к самопожертвованию во имя Отчизны", - написал Патрушев. Сплочение против угроз с Запада"Распад Советского Союза, который так порадовал англосаксов, стал моментом трагедии для населения самой большой страны в мире. Русский народ, который внес решающий вклад в разгром гитлеровской Германии, оказался самым многочисленным народом, искусственно разделенным границами. На этом фоне Запад демонстрировал аномальный всплеск либеральной "любви к России", за которым стояло желание раздробить наше государство на "удельные княжества", списать со счетов Россию как великую державу, способную противостоять хорошо известной позиции англосаксов "разделяй и властвуй", - отметил Патрушев. Россия не поддалась, подчеркнул он. "Тогда западники бросились доставать с пыльных архивных полок русофобские инструкции и методики прежних поколений, окончательно сорвали маски "друзей России" и принялись теоретизировать и открыто призывать к ее территориальному расчленению. Западу была не нужна возможность наладить взаимовыгодное сотрудничество с Россией, вместе трудиться над созданием справедливого и равноправного мироустройства", - добавил Патрушев. "США и их союзники решили попросту навязать выгодное только им видение мирового и регионального порядка России и ее народу, снова сделать все, чтобы наша страна уже никогда больше не вернулась в число великих держав", - пояснил Патрушев. По его словам, в этом же ключе на изломе XX-XXI веков Запад стремился продолжить линию на переформатирование российских ценностных ориентиров, активно культивировал процессы возникновения атмосферы недоверия общества к власти, пренебрежительного отношения ко всему русскому, прежде всего к истории России и ее традиционным духовно-нравственным ценностям. Само слово "патриот" приобрело тогда в кругах "либеральной интеллигенции" презрительный иронично-негативный оттенок, добавил Патрушев. "Перед лицом таких очевидных вызовов и угроз с начала XXI века российский народ сплотился и смог добиться возвращения былого величия нашего Отечества. Именно это вывело из себя западников, которым оставалось только развязать против России очередную войну, на сей раз гибридную", - написал он. Старые приемы шулеровПо словам Патрушева, "осознание невозможности победить Россию в честном бою толкнуло Запад к старым приемам подрывной работы, проводимой в нашем обществе с целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию". "Нам насаждают сомнения в могуществе государства, в истинности традиционных ценностей, историческом предназначении России, ее достоинстве, пытаются разорвать прочные связи между поколениями, народом и властью", - добавил он. "Как всегда шулерски, перекладывая ответственность на других, подменяя понятие "свобода" на "вседозволенность", нынешние западные "борцы за демократию" не гнушаются спонсированием терроризма, провоцированием межнациональных и межконфессиональных конфликтов, финансированием незаконных вооруженных формирований. Конкретные инструкции вкупе с финансовой подпиткой направляются несистемной оппозиции для компрометирования органов государственной власти и осуществления экстремистской деятельности", - добавил он. С готовностью оприходовать многомиллиардные средства налогоплательщиков, с новой силой заработали в США и Англии десятки "мозговых центров", предлагающих разного рода методики по развалу России, отметил Патрушев. "На постсоветском пространстве разрабатываются многочисленные сценарии, как поссорить, разделить и заставить братские народы забыть общие тяготы и лишения Великой Отечественной", - написал он. Ложь, возводимая в ранг законаПо словам Патрушева, сегодня, согласно результатам социологических исследований, подавляющее большинство (почти 80%) опрошенных россиян считает, что история России в той или иной степени подвергается искажению иностранными фальсификаторами. "Более половины опрошенных заявили, что сталкивались с намеренной подтасовкой событий отечественной истории. Основной целью таких фикций, по мнению опрошенных, является изменение сознания людей и лишение их исторической памяти. Говоря об исторических событиях, которые нуждаются в защите от умышленного искажения, респонденты особо выделяют события Второй мировой войны", - отметил Патрушев. Это не удивляет, добавил он. "Политически ангажированные историографы многих стран замалчивают роль СССР в освобождении их народов от фашизма, используя рекомендации Вашингтона, настаивающего на том, что это сделал не Советский Союз, а его "союзники". Избавление от гнета гитлеровской Германии или милитаристской Японии подается еще и как результат стремления народов к независимости. На Россию как историческую наследницу СССР возлагается вина за события тех лет, выдумываются основания для предъявления ей различного рода претензий", - написал Патрушев. "Показательно, что лживые трактовки и оценки конкретных исторических событий закрепляются на политическом уровне, в том числе в нормативно-правовых актах", - добавил он. В качестве примера он привел законы о голодоморе — "геноциде на Украине", в которых вина за развязывание Второй мировой войны в равной степени возлагается на нацистскую Германию и Советский Союз. "В обработанном сознании миллионов обывателей постсоветских и постсоциалистических стран воины Красной армии — армии-освободительницы — уже стали преступниками и оккупантами", - добавил Патрушев.
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россия, ссср, сша, николай патрушев, центральное разведывательное управление (цру), политика
Россия, СССР, США, Николай Патрушев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Политика
Патрушев рассказал, почему Запад начал гибридную войну против России

Патрушев: Запад начал гибридную войну, озлобленный сплочением россиян

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российский народ в начале XXI века сплотился перед угрозой распада страны и добился возвращения величия России, это вывело из себя Запад, который развязал против нее очередную, на этот раз гибридную войну, заявил помощник президента, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев в статье для журнала "Национальная оборона".
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По его словам, несмотря на колоссальные людские потери и разрушенную экономику, Советский Союз стал государством, повлиявшим на построение облика мира в системе биполярного противостояния второй половины XX столетия.
"Такое политическое усиление Советского Союза Запад, привыкший присваивать себе роль творца истории, воспринял в штыки", - отметил Патрушев.
Он напомнил, что уже в августе 1948 года Совет национальной безопасности США по запросу министра обороны Джеймса Форрестола представил меморандум 20/1 "Задачи в отношении России", определявший долгосрочные цели Соединенных Штатов в отношении СССР. "Суть этого документа — принижение роли Советского Союза и его народа в разгроме гитлеровского нацизма и японского милитаризма, сдерживание развития и воспрепятствование росту авторитета нашей страны на мировой арене. Усилия предполагалось сосредоточить на снижении дипломатического влияния Москвы, ослаблении экономики и советской военной мощи. При этом отдельный параграф меморандума посвящался планам образования "новой России" на фоне предполагаемой победы США над СССР", - добавил Патрушев.
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Чуть раньше, в декабре 1947-го, Совет национальной безопасности США возложил на ЦРУ организацию и осуществление антисоветских операций в рамках психологической войны, прежде всего рассчитанной на морально-нравственное разложение граждан СССР.
"Все последующие годы созданные Западом механизмы сосредоточивались на том, чтобы разубедить нас в важности следовать историческим ценностям предков, подрывать наши традиции и устои, превратить нас в Иванов, не помнящих родства, искоренить в нас пугающую западников готовность к самопожертвованию во имя Отчизны", - написал Патрушев.

Сплочение против угроз с Запада

"Распад Советского Союза, который так порадовал англосаксов, стал моментом трагедии для населения самой большой страны в мире. Русский народ, который внес решающий вклад в разгром гитлеровской Германии, оказался самым многочисленным народом, искусственно разделенным границами. На этом фоне Запад демонстрировал аномальный всплеск либеральной "любви к России", за которым стояло желание раздробить наше государство на "удельные княжества", списать со счетов Россию как великую державу, способную противостоять хорошо известной позиции англосаксов "разделяй и властвуй", - отметил Патрушев.
Россия не поддалась, подчеркнул он. "Тогда западники бросились доставать с пыльных архивных полок русофобские инструкции и методики прежних поколений, окончательно сорвали маски "друзей России" и принялись теоретизировать и открыто призывать к ее территориальному расчленению. Западу была не нужна возможность наладить взаимовыгодное сотрудничество с Россией, вместе трудиться над созданием справедливого и равноправного мироустройства", - добавил Патрушев.
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"США и их союзники решили попросту навязать выгодное только им видение мирового и регионального порядка России и ее народу, снова сделать все, чтобы наша страна уже никогда больше не вернулась в число великих держав", - пояснил Патрушев.
По его словам, в этом же ключе на изломе XX-XXI веков Запад стремился продолжить линию на переформатирование российских ценностных ориентиров, активно культивировал процессы возникновения атмосферы недоверия общества к власти, пренебрежительного отношения ко всему русскому, прежде всего к истории России и ее традиционным духовно-нравственным ценностям. Само слово "патриот" приобрело тогда в кругах "либеральной интеллигенции" презрительный иронично-негативный оттенок, добавил Патрушев.
"Перед лицом таких очевидных вызовов и угроз с начала XXI века российский народ сплотился и смог добиться возвращения былого величия нашего Отечества. Именно это вывело из себя западников, которым оставалось только развязать против России очередную войну, на сей раз гибридную", - написал он.
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Старые приемы шулеров

По словам Патрушева, "осознание невозможности победить Россию в честном бою толкнуло Запад к старым приемам подрывной работы, проводимой в нашем обществе с целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию".
"Нам насаждают сомнения в могуществе государства, в истинности традиционных ценностей, историческом предназначении России, ее достоинстве, пытаются разорвать прочные связи между поколениями, народом и властью", - добавил он.
"Как всегда шулерски, перекладывая ответственность на других, подменяя понятие "свобода" на "вседозволенность", нынешние западные "борцы за демократию" не гнушаются спонсированием терроризма, провоцированием межнациональных и межконфессиональных конфликтов, финансированием незаконных вооруженных формирований. Конкретные инструкции вкупе с финансовой подпиткой направляются несистемной оппозиции для компрометирования органов государственной власти и осуществления экстремистской деятельности", - добавил он.
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С готовностью оприходовать многомиллиардные средства налогоплательщиков, с новой силой заработали в США и Англии десятки "мозговых центров", предлагающих разного рода методики по развалу России, отметил Патрушев.
"На постсоветском пространстве разрабатываются многочисленные сценарии, как поссорить, разделить и заставить братские народы забыть общие тяготы и лишения Великой Отечественной", - написал он.

Ложь, возводимая в ранг закона

По словам Патрушева, сегодня, согласно результатам социологических исследований, подавляющее большинство (почти 80%) опрошенных россиян считает, что история России в той или иной степени подвергается искажению иностранными фальсификаторами.
"Более половины опрошенных заявили, что сталкивались с намеренной подтасовкой событий отечественной истории. Основной целью таких фикций, по мнению опрошенных, является изменение сознания людей и лишение их исторической памяти. Говоря об исторических событиях, которые нуждаются в защите от умышленного искажения, респонденты особо выделяют события Второй мировой войны", - отметил Патрушев.
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Это не удивляет, добавил он. "Политически ангажированные историографы многих стран замалчивают роль СССР в освобождении их народов от фашизма, используя рекомендации Вашингтона, настаивающего на том, что это сделал не Советский Союз, а его "союзники". Избавление от гнета гитлеровской Германии или милитаристской Японии подается еще и как результат стремления народов к независимости. На Россию как историческую наследницу СССР возлагается вина за события тех лет, выдумываются основания для предъявления ей различного рода претензий", - написал Патрушев.
"Показательно, что лживые трактовки и оценки конкретных исторических событий закрепляются на политическом уровне, в том числе в нормативно-правовых актах", - добавил он.
В качестве примера он привел законы о голодоморе — "геноциде на Украине", в которых вина за развязывание Второй мировой войны в равной степени возлагается на нацистскую Германию и Советский Союз. "В обработанном сознании миллионов обывателей постсоветских и постсоциалистических стран воины Красной армии — армии-освободительницы — уже стали преступниками и оккупантами", - добавил Патрушев.
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РоссияСССРСШАНиколай ПатрушевЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Политика
 
 
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