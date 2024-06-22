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Патрушев призвал прекратить формальное отношение к "Разговорам о важном" - РИА Новости, 22.06.2024
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09:10 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/patrushev-1954669195.html
Патрушев призвал прекратить формальное отношение к "Разговорам о важном"
Патрушев призвал прекратить формальное отношение к "Разговорам о важном" - РИА Новости, 22.06.2024
Патрушев призвал прекратить формальное отношение к "Разговорам о важном"
Помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала "Национальная оборона" призвал прекратить формальное... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:10
2024-06-22T09:10
общество
россия
николай патрушев
михаил шолохов
константин симонов (политолог)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала "Национальная оборона" призвал прекратить формальное отношение в школах к проведению "Разговоров о важном" - по его мнению, надо прививать ученикам уважение к отечественной истории на основе выверенных исторических фактов. "Важно последовательно формировать мировоззренческую позицию российской молодежи по отношению к великой победе. Прививать учащимся общеобразовательных учреждений уважение к отечественной истории и литературе, воспитывающим любовь к отечеству, гордость за свою страну и героические свершения нашего народа", - написал Патрушев. "Для этого классные часы "Разговоры о важном" необходимо прекратить проводить формально, а отношение к урокам истории и литературы не должно быть второстепенным", - подчеркнул помощник президента. Выверенные исторические знания являются фундаментом и надежной прививкой от грязной лжи псевдоисториков, прежде всего западных, добавил он. По словам Патрушева, герои произведений Александра Фадеева, Михаила Шолохова, Петра Проскурина, Константина Симонова, Бориса Васильева, Юрия Бондарева "являют собой пример стойкости и беззаветной отваги, самоотверженности и патриотизма, других лучших человеческих качеств". "Сочетание исторических знаний и классической литературы закрепит в подрастающем поколении понимание того, что любовь к отечеству - это воздух, которым мы дышим", - подчеркнул помощник президента.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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общество, россия, николай патрушев, михаил шолохов, константин симонов (политолог)
Общество, Россия, Николай Патрушев, Михаил Шолохов, Константин Симонов (политолог)
Патрушев призвал прекратить формальное отношение к "Разговорам о важном"

Патрушев призвал прививать ученикам уважение к истории и литературе

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала "Национальная оборона" призвал прекратить формальное отношение в школах к проведению "Разговоров о важном" - по его мнению, надо прививать ученикам уважение к отечественной истории на основе выверенных исторических фактов.
"Важно последовательно формировать мировоззренческую позицию российской молодежи по отношению к великой победе. Прививать учащимся общеобразовательных учреждений уважение к отечественной истории и литературе, воспитывающим любовь к отечеству, гордость за свою страну и героические свершения нашего народа", - написал Патрушев.
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"Для этого классные часы "Разговоры о важном" необходимо прекратить проводить формально, а отношение к урокам истории и литературы не должно быть второстепенным", - подчеркнул помощник президента.
Выверенные исторические знания являются фундаментом и надежной прививкой от грязной лжи псевдоисториков, прежде всего западных, добавил он.
По словам Патрушева, герои произведений Александра Фадеева, Михаила Шолохова, Петра Проскурина, Константина Симонова, Бориса Васильева, Юрия Бондарева "являют собой пример стойкости и беззаветной отваги, самоотверженности и патриотизма, других лучших человеческих качеств".
"Сочетание исторических знаний и классической литературы закрепит в подрастающем поколении понимание того, что любовь к отечеству - это воздух, которым мы дышим", - подчеркнул помощник президента.
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ОбществоРоссияНиколай ПатрушевМихаил ШолоховКонстантин Симонов (политолог)
 
 
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