Коллегия Минобороны почтила память погибших в ВОВ минутой молчания
Коллегия Минобороны России возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Члены коллегии Минобороны РФ возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтили память погибших в ВОВ минутой молчания, сообщили в российском военном ведомстве.
"В День памяти и скорби члены Коллегии Минобороны России возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны минутой молчания", - говорится в сообщении.
В этот день мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят во всех гарнизонах Вооруженных Сил Российской Федерации, уточнили в МО РФ.
Церемония возложения государственными лицами венков к Могиле Неизвестного Солдата является устоявшейся традицией. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост № 1" - был установлен в 1997 году.