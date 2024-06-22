https://ria.ru/20240622/pamyat-1954723995.html

Коллегия Минобороны почтила память погибших в ВОВ минутой молчания

Коллегия Минобороны почтила память погибших в ВОВ минутой молчания - РИА Новости, 22.06.2024

Коллегия Минобороны почтила память погибших в ВОВ минутой молчания

Члены коллегии Минобороны РФ возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтили память погибших в ВОВ минутой молчания,... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:38

2024-06-22T14:38

2024-06-22T14:45

общество

россия

московская область (подмосковье)

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Члены коллегии Минобороны РФ возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтили память погибших в ВОВ минутой молчания, сообщили в российском военном ведомстве. "В День памяти и скорби члены Коллегии Минобороны России возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны минутой молчания", - говорится в сообщении. В этот день мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят во всех гарнизонах Вооруженных Сил Российской Федерации, уточнили в МО РФ. Церемония возложения государственными лицами венков к Могиле Неизвестного Солдата является устоявшейся традицией. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост № 1" - был установлен в 1997 году.

https://ria.ru/20240622/moleben-1954694631.html

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Дарья Буймова

общество, россия, московская область (подмосковье), великая отечественная война (1941-1945)