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В Луганске почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2024
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13:20 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/pamyat-1954709190.html
В Луганске почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
В Луганске почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2024
В Луганске почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
Глава ЛНР Леонид Пасечник, представители правительства республики, депутаты Народного совета, активисты, ветераны и другие жители республики в День памяти и... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:20
2024-06-22T13:20
германия
луганская народная республика
луганск
леонид пасечник
великая отечественная война (1941-1945)
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник, представители правительства республики, депутаты Народного совета, активисты, ветераны и другие жители республики в День памяти и скорби почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к братской могиле в сквере имени 9 мая в Луганске, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Игры с переписыванием истории заканчиваются очень плохо, и пример у нас достаточно яркий, но очень негативный - это Украина, которая забыла настоящую историю, забыла, как было на самом деле, и в общем-то возвела в ранг героев фашистов... Мы должны помнить свою историю, беречь, это наша история. Великая история, великого народа, настоящих людей, у которых есть душа, есть патриотизм, которые любят свою Родину. Это надо знать, сохранять и передавать последующим поколениям", - сказал Пасечник журналистам. Присутствующие возложили цветы к братской могиле советских воинов и почтили память погибших минутой молчания.
https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html
германия
луганская народная республика
луганск
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германия, луганская народная республика, луганск, леонид пасечник, великая отечественная война (1941-1945)
Германия, Луганская Народная Республика, Луганск, Леонид Пасечник, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Луганске почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

В Луганске в День памяти и скорби почтили память погибших во времена ВОВ

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramВозложение цветов к братской могиле в сквере имени 9 мая в Луганске в День памяти и скорби
Возложение цветов к братской могиле в сквере имени 9 мая в Луганске в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Возложение цветов к братской могиле в сквере имени 9 мая в Луганске в День памяти и скорби
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник, представители правительства республики, депутаты Народного совета, активисты, ветераны и другие жители республики в День памяти и скорби почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к братской могиле в сквере имени 9 мая в Луганске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
«
"Игры с переписыванием истории заканчиваются очень плохо, и пример у нас достаточно яркий, но очень негативный - это Украина, которая забыла настоящую историю, забыла, как было на самом деле, и в общем-то возвела в ранг героев фашистов... Мы должны помнить свою историю, беречь, это наша история. Великая история, великого народа, настоящих людей, у которых есть душа, есть патриотизм, которые любят свою Родину. Это надо знать, сохранять и передавать последующим поколениям", - сказал Пасечник журналистам.
© Фото : Леонид Пасечник/TelegramВозложение цветов к братской могиле в сквере имени 9 мая в Луганске в День памяти и скорби
Возложение цветов к братской могиле в сквере имени 9 мая в Луганске в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Возложение цветов к братской могиле в сквере имени 9 мая в Луганске в День памяти и скорби
Присутствующие возложили цветы к братской могиле советских воинов и почтили память погибших минутой молчания.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война (1941-1945), освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).

Акции Линия памяти и Вахта памяти. Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
00:12
 
ГерманияЛуганская Народная РеспубликаЛуганскЛеонид ПасечникВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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