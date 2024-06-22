В Луганске почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
В Луганске в День памяти и скорби почтили память погибших во времена ВОВ
© Фото : Леонид Пасечник/TelegramВозложение цветов к братской могиле в сквере имени 9 мая в Луганске в День памяти и скорби
Возложение цветов к братской могиле в сквере имени 9 мая в Луганске в День памяти и скорби
ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник, представители правительства республики, депутаты Народного совета, активисты, ветераны и другие жители республики в День памяти и скорби почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к братской могиле в сквере имени 9 мая в Луганске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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"Игры с переписыванием истории заканчиваются очень плохо, и пример у нас достаточно яркий, но очень негативный - это Украина, которая забыла настоящую историю, забыла, как было на самом деле, и в общем-то возвела в ранг героев фашистов... Мы должны помнить свою историю, беречь, это наша история. Великая история, великого народа, настоящих людей, у которых есть душа, есть патриотизм, которые любят свою Родину. Это надо знать, сохранять и передавать последующим поколениям", - сказал Пасечник журналистам.
© Фото : Леонид Пасечник/TelegramВозложение цветов к братской могиле в сквере имени 9 мая в Луганске в День памяти и скорби
Возложение цветов к братской могиле в сквере имени 9 мая в Луганске в День памяти и скорби
Присутствующие возложили цветы к братской могиле советских воинов и почтили память погибших минутой молчания.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война (1941-1945), освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).