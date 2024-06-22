https://ria.ru/20240622/pamyat-1954709190.html

В Луганске почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

В Луганске почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2024

В Луганске почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Глава ЛНР Леонид Пасечник, представители правительства республики, депутаты Народного совета, активисты, ветераны и другие жители республики в День памяти и... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:20

2024-06-22T13:20

2024-06-22T13:20

германия

луганская народная республика

луганск

леонид пасечник

великая отечественная война (1941-1945)

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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник, представители правительства республики, депутаты Народного совета, активисты, ветераны и другие жители республики в День памяти и скорби почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к братской могиле в сквере имени 9 мая в Луганске, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Игры с переписыванием истории заканчиваются очень плохо, и пример у нас достаточно яркий, но очень негативный - это Украина, которая забыла настоящую историю, забыла, как было на самом деле, и в общем-то возвела в ранг героев фашистов... Мы должны помнить свою историю, беречь, это наша история. Великая история, великого народа, настоящих людей, у которых есть душа, есть патриотизм, которые любят свою Родину. Это надо знать, сохранять и передавать последующим поколениям", - сказал Пасечник журналистам. Присутствующие возложили цветы к братской могиле советских воинов и почтили память погибших минутой молчания.

https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html

германия

луганская народная республика

луганск

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германия, луганская народная республика, луганск, леонид пасечник, великая отечественная война (1941-1945)