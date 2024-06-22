https://ria.ru/20240622/opasnost-1954671708.html

"Придется спасать". На Западе предупредили Украину о серьезной опасности

"Придется спасать". На Западе предупредили Украину о серьезной опасности - РИА Новости, 22.06.2024

"Придется спасать". На Западе предупредили Украину о серьезной опасности

Отказ западных стран от мирного предложения России приведет лишь к разрушению Украины, заявил эксперт Алекс Крэйнер в интервью Dialogue Works. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T09:22

2024-06-22T09:22

2024-06-22T09:22

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Отказ западных стран от мирного предложения России приведет лишь к разрушению Украины, заявил эксперт Алекс Крэйнер в интервью Dialogue Works."В итоге то, что останется от Украины, будет представлять собой нищее, разрушенное государство-обрубок без выхода к морю, объект препирательств европейских держав, которым придется спасать ее экономически", — указал он.По словам Крэйнера, из-за отказа союзников Киева принять предложение президента России Владимира Путина по завершению конфликта Украина может лишиться важных для нее территорий и доступа к Черному морю. Он также предупредил, что Запад может вызвать эскалацию с целью вовлечения других государств в боевые действия.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240621/ugroza-1954516836.html

https://ria.ru/20240621/obman-1954526079.html

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в мире, украина, киев, владимир путин, россия, политика