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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.06.2024
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17:25 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/obstrel-1954754385.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска в субботу днём выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:25
2024-06-22T17:25
горловка
петровский район
донецк
сцкк
стирол
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска в субботу днём выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, с 14.40 до 16.50 украинские войска выпустили ещё 10 снарядов по Петровскому району Донецка, а в 16.20 они снова обстреляли Горловку, выпустив по ней ещё три снаряда. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240320/obstrel-1934499119.html
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горловка, петровский район, донецк, сцкк, стирол, нато, происшествия
Горловка, Петровский район, Донецк, СЦКК, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска в субботу днём выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Кроме того, с 14.40 до 16.50 украинские войска выпустили ещё 10 снарядов по Петровскому району Донецка, а в 16.20 они снова обстреляли Горловку, выпустив по ней ещё три снаряда.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
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ГорловкаПетровский районДонецкСЦККСтиролНАТОПроисшествия
 
 
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