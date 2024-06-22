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При обстрелах Донецка и Горловки со стороны ВСУ погибли три человека - РИА Новости, 22.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 22.06.2024 (обновлено: 14:40 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/obstrel-1954712391.html
При обстрелах Донецка и Горловки со стороны ВСУ погибли три человека
При обстрелах Донецка и Горловки со стороны ВСУ погибли три человека - РИА Новости, 22.06.2024
При обстрелах Донецка и Горловки со стороны ВСУ погибли три человека
При украинском обстреле Донецка и Горловки погибли три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:38
2024-06-22T14:40
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. При украинском обстреле Донецка и Горловки погибли три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.&quot;Начиная с четырех часов утра противник наносит массированные удары по Донецку и Горловке. Три человека погибли, еще четверо ранены сегодня в результате вооруженной агрессии Киева&quot;, — написал глава региона.Он уточнил, что трое погибших мужчин — сотрудники строительной фирмы. Они стали жертвами удара по Буденновскому району Донецка. При этом ВСУ впервые применили ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью.Перед этим мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трое мирных жителей поселка Гольмовский получили ранения при атаке украинского беспилотника. Позднее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) добавило, что мирный житель пострадал в Куйбышевском районе Донецка при подрыве на противопехотной мине "Лепесток".ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240618/bogomaz-1953702374.html
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
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донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК
При обстрелах Донецка и Горловки со стороны ВСУ погибли три человека

При обстрелах ВСУ Донецка и Горловки три человека погибли, четверо пострадали

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Фрагмент ракеты после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. При украинском обстреле Донецка и Горловки погибли три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
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"Начиная с четырех часов утра противник наносит массированные удары по Донецку и Горловке. Три человека погибли, еще четверо ранены сегодня в результате вооруженной агрессии Киева", — написал глава региона.

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Он уточнил, что трое погибших мужчин — сотрудники строительной фирмы. Они стали жертвами удара по Буденновскому району Донецка. При этом ВСУ впервые применили ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью.
Перед этим мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трое мирных жителей поселка Гольмовский получили ранения при атаке украинского беспилотника.
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Позднее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) добавило, что мирный житель пострадал в Куйбышевском районе Донецка при подрыве на противопехотной мине "Лепесток".
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Силы ПВО отражают атаки противника.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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