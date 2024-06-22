https://ria.ru/20240622/obstrel-1954712391.html

При обстрелах Донецка и Горловки со стороны ВСУ погибли три человека

При обстрелах Донецка и Горловки со стороны ВСУ погибли три человека - РИА Новости, 22.06.2024

При обстрелах Донецка и Горловки со стороны ВСУ погибли три человека

При украинском обстреле Донецка и Горловки погибли три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:38

2024-06-22T13:38

2024-06-22T14:40

специальная военная операция на украине

донецк

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донецкая народная республика

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. При украинском обстреле Донецка и Горловки погибли три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Начиная с четырех часов утра противник наносит массированные удары по Донецку и Горловке. Три человека погибли, еще четверо ранены сегодня в результате вооруженной агрессии Киева", — написал глава региона.Он уточнил, что трое погибших мужчин — сотрудники строительной фирмы. Они стали жертвами удара по Буденновскому району Донецка. При этом ВСУ впервые применили ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью.Перед этим мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трое мирных жителей поселка Гольмовский получили ранения при атаке украинского беспилотника. Позднее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) добавило, что мирный житель пострадал в Куйбышевском районе Донецка при подрыве на противопехотной мине "Лепесток".ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО отражают атаки противника.

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https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

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горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк