https://ria.ru/20240622/obstrel-1954684172.html

ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра

ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра - РИА Новости, 22.06.2024

ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра

ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T10:50

2024-06-22T10:50

2024-06-22T10:50

в мире

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 22 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 17 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов украинской армии было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков киевского режима попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Каиры, Большая Лепетиха, Новая Каховка, Корсунка, Голая Пристань, Каховка, Алешки, Солонцы, Днепряны.

https://ria.ru/20240528/svo-1948824189.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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Дарья Буймова

в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины