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ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра - РИА Новости, 22.06.2024
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10:50 22.06.2024
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ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра
ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра - РИА Новости, 22.06.2024
ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра
ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:50
2024-06-22T10:50
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 22 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 17 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов украинской армии было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков киевского режима попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Каиры, Большая Лепетиха, Новая Каховка, Корсунка, Голая Пристань, Каховка, Алешки, Солонцы, Днепряны.
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днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра

ВСУ нанесли 36 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам на левобережье

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 22 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 17 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов украинской армии было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков киевского режима попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Каиры, Большая Лепетиха, Новая Каховка, Корсунка, Голая Пристань, Каховка, Алешки, Солонцы, Днепряны.
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В миреДнепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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