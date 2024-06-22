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ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра
ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра - РИА Новости, 22.06.2024
ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра
ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:50
2024-06-22T10:50
2024-06-22T10:50
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ГЕНИЧЕСК, 22 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 17 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов украинской армии было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков киевского режима попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Каиры, Большая Лепетиха, Новая Каховка, Корсунка, Голая Пристань, Каховка, Алешки, Солонцы, Днепряны.
https://ria.ru/20240528/svo-1948824189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра
ВСУ нанесли 36 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам на левобережье