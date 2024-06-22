https://ria.ru/20240622/nomera-1954690533.html

В Госдуме предложили запустить аукционы для покупки "красивых" номеров

В Госдуме предложили запустить аукционы для покупки "красивых" номеров - РИА Новости, 22.06.2024

В Госдуме предложили запустить аукционы для покупки "красивых" номеров

Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко с... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T11:26

2024-06-22T11:26

2024-06-22T11:26

экономика

россия

владислав даванков

дмитрий григоренко

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100403/42/1004034257_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_308791e68090b97afc65f331a5da0900.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко с предложением запустить открытые аукционы для покупки "красивых" автомобильных номеров, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "Введение системы открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств позволит правительству России и субъектам федерации получать дополнительные доходы бюджетов, которые могут составить несколько миллиардов рублей в год. Кроме того, такая система будет прозрачной и справедливой: все желающие, включая физических и юридических лиц, смогут участвовать в аукционе на равных условиях, исключая коррупционные схемы", - написано в обращении. В обращении сказано, что популярные "красивые" номера зачастую продаются через коррупционные схемы и "серый рынок". Цена за отдельные "красивые" номера может варьироваться от 30 тысяч рублей до 10 миллионов рублей за номер, а средняя цена может составлять около 300 тысяч рублей, написал автор обращения, ссылаясь на открытые источники в интернете. "При этом, до сих пор не утверждены правила проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств. Между тем Владимир Путин, будучи председателем правительства России, в 2010 году поручил министерству экономического развития и министру внутренних дел разработать соответствующие правила (распоряжение правительства Российской Федерации от 1 августа 2010 г. №1310-р)", - отмечается в запросе. Минэкономразвития РФ в 2018 году опубликовало для обсуждения проект постановления кабмина о введении правил проведения аукционов, предоставляющих возможность приобретать "красивые" номера для автомобилей. В декабре 2021 года министерство отмечало, что "разработка данной инициативы продолжается и документ находится на межведомственном согласовании", однако до сих пор постановление не было принято, уточнил Даванков. "Учитывая, что в настоящее время в Государственной думе рассматривается законопроект "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ… , которым повышаются ставки на налог на прибыль и вводится прогрессивная шкала НДФЛ, представляется целесообразным принимать и другие возможные механизмы, позволяющие увеличивать доходы бюджетной системы РФ без увеличения налоговой нагрузки на граждан России", - написал Даванков.

https://ria.ru/20240319/gosduma-1934188034.html

https://ria.ru/20240502/avtomobil-1943402616.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владислав даванков, дмитрий григоренко, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф