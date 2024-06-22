В Госдуме предложили запустить аукционы для покупки "красивых" номеров
Депутат Даванков предложил запустить аукционы для покупки "красивых" номеров
Выдача новых номерных знаков в Симферополе. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко с предложением запустить открытые аукционы для покупки "красивых" автомобильных номеров, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
"Введение системы открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств позволит правительству России и субъектам федерации получать дополнительные доходы бюджетов, которые могут составить несколько миллиардов рублей в год. Кроме того, такая система будет прозрачной и справедливой: все желающие, включая физических и юридических лиц, смогут участвовать в аукционе на равных условиях, исключая коррупционные схемы", - написано в обращении.
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В обращении сказано, что популярные "красивые" номера зачастую продаются через коррупционные схемы и "серый рынок". Цена за отдельные "красивые" номера может варьироваться от 30 тысяч рублей до 10 миллионов рублей за номер, а средняя цена может составлять около 300 тысяч рублей, написал автор обращения, ссылаясь на открытые источники в интернете.
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"При этом, до сих пор не утверждены правила проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств. Между тем Владимир Путин, будучи председателем правительства России, в 2010 году поручил министерству экономического развития и министру внутренних дел разработать соответствующие правила (распоряжение правительства Российской Федерации от 1 августа 2010 г. №1310-р)", - отмечается в запросе.
Минэкономразвития РФ в 2018 году опубликовало для обсуждения проект постановления кабмина о введении правил проведения аукционов, предоставляющих возможность приобретать "красивые" номера для автомобилей. В декабре 2021 года министерство отмечало, что "разработка данной инициативы продолжается и документ находится на межведомственном согласовании", однако до сих пор постановление не было принято, уточнил Даванков.
"Учитывая, что в настоящее время в Государственной думе рассматривается законопроект "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ… , которым повышаются ставки на налог на прибыль и вводится прогрессивная шкала НДФЛ, представляется целесообразным принимать и другие возможные механизмы, позволяющие увеличивать доходы бюджетной системы РФ без увеличения налоговой нагрузки на граждан России", - написал Даванков.