https://ria.ru/20240622/nasa-1954654749.html

НАСА вновь отложила возвращение Starliner

НАСА вновь отложила возвращение Starliner - РИА Новости, 22.06.2024

НАСА вновь отложила возвращение Starliner

НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing вновь корректирует сроки возвращения на землю космического корабля Starliner, и пока не называет новой даты... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T03:59

2024-06-22T03:59

2024-06-22T09:47

наса

земля

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing вновь корректирует сроки возвращения на землю космического корабля Starliner, и пока не называет новой даты вместо анонсированного ранее 26 июня."Руководство НАСА и Boeing корректируют возвращение на Землю с Международной космической станции корабля Starliner... с астронавтами агентства Бутчем Уилмором и Суни Уильямс", — сообщило агентство в блоге миссии.В агентстве пояснили, что очередная отсрочка позволит не мешать запланированным выходам в открытым космос и даст наземным службам дополнительное время для анализа данных работы двигательной установки аппарата."Starliner хорошо себя чувствует на орбите пристыкованным к космической станции. Стратегически мы воспользуемся дополнительным временем, чтобы расчистить дорогу некоторым критическим работам на станции, завершить подготовку к возвращению Буча и Суни на Starliner и получить ценные сведения о внесенных в систему усовершенствованиях", — сказал руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич.Экипаж МКС планирует два выхода в открытый космос – 24 июня и 2 июля.Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет 5 июня. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к орбитальной станции. Изначально планировалось, что миссия Starliner на МКС будет продолжаться около недели.

https://ria.ru/20240615/starliner-1953058473.html

https://ria.ru/20240613/nasa-1952463344.html

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