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НАСА вновь отложила возвращение Starliner - РИА Новости, 22.06.2024
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03:59 22.06.2024 (обновлено: 09:47 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/nasa-1954654749.html
НАСА вновь отложила возвращение Starliner
НАСА вновь отложила возвращение Starliner - РИА Новости, 22.06.2024
НАСА вновь отложила возвращение Starliner
НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing вновь корректирует сроки возвращения на землю космического корабля Starliner, и пока не называет новой даты... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T03:59
2024-06-22T09:47
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing вновь корректирует сроки возвращения на землю космического корабля Starliner, и пока не называет новой даты вместо анонсированного ранее 26 июня."Руководство НАСА и Boeing корректируют возвращение на Землю с Международной космической станции корабля Starliner... с астронавтами агентства Бутчем Уилмором и Суни Уильямс", — сообщило агентство в блоге миссии.В агентстве пояснили, что очередная отсрочка позволит не мешать запланированным выходам в открытым космос и даст наземным службам дополнительное время для анализа данных работы двигательной установки аппарата."Starliner хорошо себя чувствует на орбите пристыкованным к космической станции. Стратегически мы воспользуемся дополнительным временем, чтобы расчистить дорогу некоторым критическим работам на станции, завершить подготовку к возвращению Буча и Суни на Starliner и получить ценные сведения о внесенных в систему усовершенствованиях", — сказал руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич.Экипаж МКС планирует два выхода в открытый космос – 24 июня и 2 июля.Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет 5 июня. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к орбитальной станции. Изначально планировалось, что миссия Starliner на МКС будет продолжаться около недели.
https://ria.ru/20240615/starliner-1953058473.html
https://ria.ru/20240613/nasa-1952463344.html
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НАСА, Земля
НАСА вновь отложила возвращение Starliner

НАСА вновь откладывает возвращение Starliner, новых сроков не называет

© AP Photo / John RaouxСозданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправляется в первый пилотируемый полет, штат Флорида
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправляется в первый пилотируемый полет, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / John Raoux
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправляется в первый пилотируемый полет, штат Флорида
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing вновь корректирует сроки возвращения на землю космического корабля Starliner, и пока не называет новой даты вместо анонсированного ранее 26 июня.
«
"Руководство НАСА и Boeing корректируют возвращение на Землю с Международной космической станции корабля Starliner... с астронавтами агентства Бутчем Уилмором и Суни Уильямс", — сообщило агентство в блоге миссии.
В агентстве пояснили, что очередная отсрочка позволит не мешать запланированным выходам в открытым космос и даст наземным службам дополнительное время для анализа данных работы двигательной установки аппарата.
Ракета-носитель Atlas V стартует с кораблем Starliner компании Boeing во Флориде - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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"Starliner хорошо себя чувствует на орбите пристыкованным к космической станции. Стратегически мы воспользуемся дополнительным временем, чтобы расчистить дорогу некоторым критическим работам на станции, завершить подготовку к возвращению Буча и Суни на Starliner и получить ценные сведения о внесенных в систему усовершенствованиях", — сказал руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич.
Экипаж МКС планирует два выхода в открытый космос – 24 июня и 2 июля.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет 5 июня. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к орбитальной станции. Изначально планировалось, что миссия Starliner на МКС будет продолжаться около недели.
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