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Главархив Москвы дополнил фотопроект "Неизвестный герой" - РИА Новости, 22.06.2024
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11:06 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/moskva-1954687307.html
Главархив Москвы дополнил фотопроект "Неизвестный герой"
Главархив Москвы дополнил фотопроект "Неизвестный герой" - РИА Новости, 22.06.2024
Главархив Москвы дополнил фотопроект "Неизвестный герой"
Более 130 фотографий бойцов Великой Отечественной войны дополнили фотопроект Главархива Москвы "Неизвестный герой", сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T11:06
2024-06-22T11:06
общество
москва
главархив
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 130 фотографий бойцов Великой Отечественной войны дополнили фотопроект Главархива Москвы "Неизвестный герой", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Ко дню памяти и скорби Главархив Москвы дополнил проект "Неизвестный герой" более 130 фотографиями бойцов Великой Отечественной войны. Фотопроект открыли два года назад, чтобы установить имена неизвестных участников сражений. Все снимки, число которых достигло почти 350, можно посмотреть в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" в зале "1941–1945 годы" (раздел "Коллекции", подраздел "Неизвестный герой")", - говорится в сообщении. Отмечается, что автором новых размещенных фотографий стал Борис Игнатович. Он сделал эти снимки в 1942–1943 годах на Калининском фронте. С 1941 года Игнатович работал военкором газеты "Боевое знамя" 30-й армии Калининского фронта.
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общество, москва, главархив
Общество, Москва, Главархив
Главархив Москвы дополнил фотопроект "Неизвестный герой"

Главархив Москвы дополнил фотопроект "Неизвестный герой" более 130 фотографиями

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 130 фотографий бойцов Великой Отечественной войны дополнили фотопроект Главархива Москвы "Неизвестный герой", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Ко дню памяти и скорби Главархив Москвы дополнил проект "Неизвестный герой" более 130 фотографиями бойцов Великой Отечественной войны. Фотопроект открыли два года назад, чтобы установить имена неизвестных участников сражений. Все снимки, число которых достигло почти 350, можно посмотреть в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" в зале "1941–1945 годы" (раздел "Коллекции", подраздел "Неизвестный герой")", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автором новых размещенных фотографий стал Борис Игнатович. Он сделал эти снимки в 1942–1943 годах на Калининском фронте. С 1941 года Игнатович работал военкором газеты "Боевое знамя" 30-й армии Калининского фронта.
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