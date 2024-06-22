https://ria.ru/20240622/moskva-1954687307.html

Главархив Москвы дополнил фотопроект "Неизвестный герой"

Главархив Москвы дополнил фотопроект "Неизвестный герой" - РИА Новости, 22.06.2024

Главархив Москвы дополнил фотопроект "Неизвестный герой"

Более 130 фотографий бойцов Великой Отечественной войны дополнили фотопроект Главархива Москвы "Неизвестный герой", сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T11:06

2024-06-22T11:06

2024-06-22T11:06

общество

москва

главархив

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 130 фотографий бойцов Великой Отечественной войны дополнили фотопроект Главархива Москвы "Неизвестный герой", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Ко дню памяти и скорби Главархив Москвы дополнил проект "Неизвестный герой" более 130 фотографиями бойцов Великой Отечественной войны. Фотопроект открыли два года назад, чтобы установить имена неизвестных участников сражений. Все снимки, число которых достигло почти 350, можно посмотреть в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" в зале "1941–1945 годы" (раздел "Коллекции", подраздел "Неизвестный герой")", - говорится в сообщении. Отмечается, что автором новых размещенных фотографий стал Борис Игнатович. Он сделал эти снимки в 1942–1943 годах на Калининском фронте. С 1941 года Игнатович работал военкором газеты "Боевое знамя" 30-й армии Калининского фронта.

https://ria.ru/20240506/poezd-1944147313.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, главархив