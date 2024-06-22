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ВСУ за сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 22.06.2024
ВСУ за сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности "Востока"
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:50
2024-06-22T13:50
2024-06-22T13:50
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102, 123 бригад теробороны и 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Варваровка, Новоивановка Запорожской области, Пречистовка и Нескучное Донецкой Народной Республики.Потери противника составили свыше 140 военнослужащих", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ потеряли за сутки на данном участке фронта боевую бронированную машину Senator, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70, 155 мм гаубицу М198 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
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в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности "Востока"
МО: ВСУ потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"