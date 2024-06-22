https://ria.ru/20240622/mo-1954714366.html

ВСУ за сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности "Востока"

ВСУ за сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 22.06.2024

ВСУ за сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности "Востока"

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:50

2024-06-22T13:50

2024-06-22T13:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102, 123 бригад теробороны и 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Варваровка, Новоивановка Запорожской области, Пречистовка и Нескучное Донецкой Народной Республики.Потери противника составили свыше 140 военнослужащих", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ потеряли за сутки на данном участке фронта боевую бронированную машину Senator, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70, 155 мм гаубицу М198 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

https://ria.ru/20240622/tsentr-1954713713.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины