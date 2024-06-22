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Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО
Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО - РИА Новости, 22.06.2024
Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам, потери противника составили почти 600 солдат, сообщило в субботу... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:43
2024-06-22T13:43
2024-06-22T13:47
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам, потери противника составили почти 600 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 143-й пехотной, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка, Андреевка, Калинино, Григоровка, Красногоровка, Раздоловка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 590 военнослужащих, два пикапа, 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М119 производства США и полевой склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240622/minoborony-1954712712.html
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россия, вооруженные силы украины, сша, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Часов Яр
Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО
МО: группировка "Южная" улучшила положение, ВСУ потеряли до 590 солдат