https://ria.ru/20240622/mkkk-1954650967.html

В результате обстрела в секторе Газа повреждено здание офиса МККК

В результате обстрела в секторе Газа повреждено здание офиса МККК - РИА Новости, 22.06.2024

В результате обстрела в секторе Газа повреждено здание офиса МККК

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что его офис в секторе Газа был поврежден в результате обстрела окрестностей. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T01:57

2024-06-22T01:57

2024-06-22T01:57

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что его офис в секторе Газа был поврежден в результате обстрела окрестностей. "Офис МККК в Газе, окруженный сотнями перемещенных гражданских лиц, живущих в палатках, был поврежден в результате обстрела поблизости в Газе", - говорится в сообщении комитета в соцсети X. Отмечается, что после обстрела в ближайший полевой госпиталь организации поступило 22 погибших и 45 пострадавших. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231027/mkkk-1905744575.html

https://ria.ru/20231124/gaza-1911628845.html

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в мире, израиль, россия, москва, международный комитет красного креста (мккк), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году