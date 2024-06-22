https://ria.ru/20240622/mkkk-1954650967.html
В результате обстрела в секторе Газа повреждено здание офиса МККК
В результате обстрела в секторе Газа повреждено здание офиса МККК - РИА Новости, 22.06.2024
В результате обстрела в секторе Газа повреждено здание офиса МККК
Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что его офис в секторе Газа был поврежден в результате обстрела окрестностей. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T01:57
2024-06-22T01:57
2024-06-22T01:57
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что его офис в секторе Газа был поврежден в результате обстрела окрестностей. "Офис МККК в Газе, окруженный сотнями перемещенных гражданских лиц, живущих в палатках, был поврежден в результате обстрела поблизости в Газе", - говорится в сообщении комитета в соцсети X. Отмечается, что после обстрела в ближайший полевой госпиталь организации поступило 22 погибших и 45 пострадавших. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231027/mkkk-1905744575.html
https://ria.ru/20231124/gaza-1911628845.html
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в мире, израиль, россия, москва, международный комитет красного креста (мккк), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, Международный комитет Красного Креста (МККК), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В результате обстрела в секторе Газа повреждено здание офиса МККК
МККК сообщил о повреждении офиса в секторе Газа в результате обстрела
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что его офис в секторе Газа был поврежден в результате обстрела окрестностей.
"Офис МККК в Газе, окруженный сотнями перемещенных гражданских лиц, живущих в палатках, был поврежден в результате обстрела поблизости в Газе", - говорится в сообщении комитета в соцсети X.
Отмечается, что после обстрела в ближайший полевой госпиталь организации поступило 22 погибших и 45 пострадавших.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.